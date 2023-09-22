Мнение: Декоммунизация Калязина, переименования в блокадном Ленинграде и разыменование Калининграда поляками

1. В то время как на недавно воссоединённых территориях России парадоксальным образом возвращают коммунистические топонимы, в остальной части страны, напротив, продолжается процесс возвращения исторических названий улиц и площадей. Блогер takoe-nebo указывает на недавние перемены в волжском городе Калязине (ссылка):



Совет депутатов города Калязина в Тверской области проголосовал за переименование нескольких улиц, носивших названия, связанные с коммунистической идеологией и советским строем.

Сообщается, что с предложением вернуть улицам дореволюционные названия выступили инициативные группы граждан Калязина, а также местная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Комиссия по топонимике, а затем и депутаты поддержали предложения.

Улица Карла Маркса переименована в Московскую, а ее часть у спуска к реке стала площадью Преподобного Макария Калязинского. Улица Ленина будет носить название Большая Тверская. Площадь Ногина получила наименование Богоявленской площади.

«Возвращение улицам исторических названий позволит городу сохранить его идентичность, историю. Калязин понес большие утраты в 30-е годы ХХ века в связи с затоплением. Возвращение улицам исторической части старых названий будет напоминанием новым поколениям калязинцев о своих корнях, о связи с далеким прошлым, что особенно важно сегодня в плане воспитания», – отметили в пресс-службе районной администрации.

Калязину не повезло, в 1939-1940 годах красивейшая старая часть города была затоплена водохранилищем Угличской ГЭС. В том числе исчез и монастырь, с которым связано основание города в XV веке.

Из относительно недавних хороших новостей есть и ещё одна: знаменитую Калязинскую затопленную колокольню в позапрошлом году отреставрировали и снабдили подсветкой (ссылка). В своё время колокольню от уничтожения спасло то, что её решили использовать в качестве маяка (то есть, при желании можно было бы спасти и многие другие здания).

2. Историк Сергей Цветков пишет, как в 1944 году в Ленинграде были возвращены дореволюционные названия многих улиц (ссылка):



«Конструктор технического отдела т. Рогов при подаче заявления о добровольном поступлении в армию заявил, что он идет воевать за Россию, но за четыре буквы [СССР] воевать не будет», — сообщали куда следует сексоты с завода имени Энгельса в июле 1941-го.

Так думали и миллионы других русских людей. И вот с самого верха инженеру Рогову и остальным передали своего рода привет — ваше мнение услышано.

В сентябре 1943 года Сталин встретился с церковными иерархами и дал добро на восстановление патриаршества. Тогда-то и появился умопомрачительно смелый проект главного архитектора Ленинграда Николая Варфоломеевича Баранова — вернуть старые названия центральным улицам.

«История 240-летнего развития Ленинграда и его прекрасный архитектурный облик ярко отражают многочисленные волнующие страницы истории России. Это нашло свое яркое отражение и в наименовании улиц, проспектов, площадей и набережных, так как эти наименования весьма характерны для Ленинграда и присущи только нашему городу. Население не только Ленинграда, но и всей страны усвоило эти наименования, связало с ними определенное представление об отдельных частях города. Между тем многие новые наименования улиц, проспектов, площадей и набережных оказались неудачными, неубедительно связанными с красочной историей города, трудными в произношении и тем самым не нашедшими себе признание населения города. Непопулярность новых наименований затрудняет ориентацию пешеходов и внутригородского транспорта», — писал Баранов в своем докладе.

Он был поддержан главой ленинградских коммунистов и партийным идеологом Андреем Ждановым (который, по всей видимости, и стоял за этим проектом). «Советская улица, улица К. Маркса есть в каждом городе; в любом районном центре вы найдете не одну, а две-три, обязательно будет Советский, затем Ленина, проспект Сталина и прочие. Значит, в этом отношении специфика Ленинграда стерта», — обосновывал решение Жданов, точно предвидя будущую коллизию «Иронии судьбы».

В городской партийной верхушке состоялось голосование. При согласии в целом некоторые партийные лидеры хотели оставить советские названия некоторых улиц. Второй секретарь горкома Кузнецов засомневался, стоит ли убирать улицы Ленина и Советскую. Жданов его переубедил: «Советский проспект — неудачное название, как будто бы остальные проспекты антисоветские или несоветские». А с Лениным решил вопрос так: «Очень плохая улица, для проспекта Ленина не годится, одна из худших улиц названа проспектом Ленина. Надо снять название проспекта Ленина, придумать другое название». Правда, возвращать проспекту Ленина имя Петровский тоже не решились, вместо Ленина — Петра Великого, этак и об имени города речь может зайти. В итоге проспект назвали Пискаревским.

Второй секретарь Капустин засомневался из-за Дворцовой площади и Дворцовой набережной, наверное, вспомнил «Мир хижинам — война дворцам». Тут его переубеждал уже Кузнецов: «Надо к прежнему названию вернуться. Ведь дворец остался, не выкинешь». Зато «церковные» названия ни у кого не вызвали возражений. В итоге общей жертвой желания что-нибудь выкинуть пали Конногвардейский бульвар и несколько улиц, переименованных недавно по инициативе самого же Кузнецова.

В таком виде проект был отправлен Сталину и после высочайшего одобрения окончательно утвержден «советской властью». Петербуржцам, по сути, вернули их город, впрочем, и сами горожане своим пассивным сопротивлением внесли свой вклад в возвращение. «Отмененные названия вообще никто никогда не признавал (кроме разве что трамвайных и автобусных кондукторш)», — свидетельствовал писатель Леонид Пантелеев.

13 января 1944 года в Ленинграде, готовившемся стряхнуть с себя ледяные оковы многомесячной блокады, советская власть приняла совершенно удивительное и ни разу не повторявшееся за семь десятилетий ее истории решение. В одночасье в городе на Неве исчезли улицы, проспекты и площади: 25 Октября, Советские и Ленина, Красных Командиров и Жертв Революции, 9 Января и Пролетарской Победы, Урицкого, Володарского и Нахимсона, Карла Либкнехта и Розы Люксембург. На их место вернулись Невский проспект, Дворцовая площадь, Адмиралтейская набережная, Суворовский проспект, Исаакиевская и Казанская площади, Введенская улица, Большой, Средний и Малый проспекты Васильевского острова. 15 января о немыслимом сообщила «Ленинградская правда», только новость о переименовании проспекта Ленина в Пискаревский поместить в газете все же не решились.

Примерно такую же логику можно было бы применить и ко многим другим историческим городам России. Но то, что не побоялись сделать коммунисты, теперь мешают осуществить их идеологические наследники…

3. Польша в этом году 9 мая переименовала Калининград в Крулевец, а Калининградскую область – в Крулевецкую (ссылка). Жест недружественный, особенно с учётом того, когда это было сделано. Как отметил Дмитрий Медведев, ничто не мешает теперь России переименовать Гданьск в Данциг, Щецин в Штеттин, а Вроцлав в Бреслау (ссылка).

Вместе с тем в самой России город Калининград однажды уже переименовывали. Речь идёт о подмосковном Калининграде, который стал городом в 1938 году, а уже в 1996-м получил новое название – Королёв, в честь Сергея Павловича Королёва.

Балтийский же Калининград, как известно, ранее по-немецки назывался Кёнигсберг, что означает «Королевская гора», «Королевский замок». Отсюда и польское название Крулевец и древнерусское Королевец (именно так город назывался в русских источниках до XVIII века).

Михаил Калинин, в честь которого назван город, не был на 100% отрицательным персонажем, как многие другие большевики. При этом если город Тверь, например, называть «Калинином» было нелепо, то Кёнигсберг, отбитый у немцев, советские власти имели полное моральное право переименовать.