 

На выставке Kazan Digital Week показали новую российскую ОС «Аврора 5.0»

22.09.2023, 18:09, Разное
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На выставке Kazan Digital Week была представлена новейшая российская операционная система под названием «Аврора 5.0». Портал Hi-Tech Mail.Ru опубликовал фотографии, демонстрирующие интерфейс этой ОС на планшете KVADRA_T от компании YADRO, и обратил внимание на схожесть системы с iPadOS.

Согласно данным источника, новая версия «Авроры» представляет собой более доработанную систему. Иконки приложений были обновлены, элементы управления стали более интуитивными и привычными для пользователей iOS и Android. Особое внимание журналиста Hi-Tech Mail.Ru было уделено «старомодным» шрифтам и символам в приложении «Настройки».

Основным нововведением в «Авроре 5.0» является упрощенная навигация с использованием жестов, схожая с системой управления в iPadOS. Теперь пользователи могут переключаться между приложениями и открывать многозадачность одним взмахом.

Представитель компании «Открытая мобильная платформа», ответственной за разработку «Авроры», признался, что в процессе создания системы навигации с помощью жестов они наблюдали за Apple. Это было сделано с целью предоставить пользователям простое и интуитивно понятное управление.

Отмечается, что планшет KVADRA_T, работающий на базе «Авроры 5.0», функционирует довольно быстро. Все анимации в системе выполняются плавно, без задержек, а отклик на нажатия значительно улучшился по сравнению с предыдущей версией. Однако как система будет справляться с нагрузкой и как она будет работать после продолжительного использования, неизвестно.

Официальный релиз операционной системы «Аврора 5.0» запланирован на январь 2024 года.


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