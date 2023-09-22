Скандалы: За все ответит Залужный

Би-би-си узнала о деле Главкома ВСУ из-за потери Украиной южных регионов в 2022-м

Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела по «оставлению юга Украины», следствие против высшего командования ВСУ идет уже полтора года. Об этом со ссылкой на источники сообщила украинская служба Би-би-си. По данным службы, украинские правоохранители уже больше года задаются вопросом, как получилось, что большая часть Херсонской и Запорожской областей были взяты под контроль российскими войсками «почти без боя», а расследование, которое ведется в связи с этим, неофициально называют «делом Залужного».Так, опрошенные Би-би-си высокопоставленные украинские военные отмечают, что украинские силы были слишком малочисленны, а мосты не были взорваны. Президент Украины Владимир Зеленский и представители его команды настроены критически и настаивают на необходимости «поиска виновных», пишет служба.

Как выяснила Би-би-си, на одной из встреч со следователями Залужный призвал направить все усилия на противостояние с Россией. Издание напоминает, что дело об обороне Херсонской области Госбюро расследований Украины (ГБР) открыло еще в апреле 2022 года, однако с тех пор о нем мало что известно.

По данным Би-би-си, по этому делу проходят исключительно военные ВСУ, однако подозрения еще никому не предъявили. Служба связывает это с допросом «не совсем простых» свидетелей, включая генералов и представителей военного командования. Среди них — командующий силами обороны Сергей Наев, бывшие командующие группировки войск «Юг» генералы Андрей Ковальчук и Андрей Соколов, а также командиры других военных формирований. Всего по делу показания дали более полусотни человек.

При этом собеседники Би-би-си уточнили, что процессуального статуса по этому делу у Залужного нет, как не было и официального вызова на допрос. «Не исключено, что такой статус появится позже», — говорится в статье.

Валерий Залужный родился в июле 1973 года в Новограде-Волынском (Житомирская область). В 1993 году окончил Новоград-Волынский машиностроительный техникум, после чего поступил на общевоенный факультет Одесского высшего объединенного командного училища. В 1997 году с отличием окончил учебу, после чего прошел все ступени военной службы — от командира взвода до командира батальона. В 2005 году поступил в Национальную академию обороны Украины, а уже в 2009-м возглавил 51-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

С июля 2014 года принимал участие в боевых действиях в Донбассе, став заместителем командующего сектора «С». В 2017 году Залужному было присвоено звание генерал-майора, после чего он возглавил объединенный оперативный штаб ВСУ. С 2019 года — командующий войсками оперативного командования «Север». В июле 2021 года назначен главнокомандующим ВСУ, где на должности заменил Руслана Хомчака.

После начала военной операции на Украине российские войска к началу марта взяли под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и Энергодар (в городе расположена Запорожская АЭС). В Херсонской области, так же как и в Запорожской области, ДНР и ЛНР, в сентябре 2022 года прошли референдумы о присоединении к России. В итоге регионы были включены в состав страны. Украинские власти итоги референдумов не признают; Москва заявляла о готовности защищать новые территории «всеми способами».

Целями спецоперации российский президент Владимир Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, объясняя, что подразумевается под денацификацией, заявлял о необходимости «освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей». Он также указывал на необходимость «нейтрализации военного потенциала», который за последнее время «изрядно» подрос.

Залужный, как и ряд других генералов ВСУ, в России объявлен в розыск по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. СК обвинил его в «искусственном создании препятствий эвакуации мирного населения» из Мариуполя при организации российскими военными гуманитарных коридоров. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии города под полный контроль 21 апреля 2022 года.

Илья Пламенев

Оригинал материала: “РБК”