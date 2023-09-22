 

Мордовские школьники впервые написали «Лагерный диктант»

22.09.2023, 17:33, Разное
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Первый в истории республики «Лагерный диктант» написали мордовские школьники. Инициатива его проведения принадлежала министерству просвещения региона и сразу нескольким силовым ведомствам.

Акция помогла узнать сразу несколько параметров – осведомлённость старшеклассников в специфическом жаргоне, возраст, в котором они совершат первое преступление, а также склонность к тем или иным профессиям.

– Получившие высокие баллы в таком диктанте смогут в приоритетном порядке претендовать на должность надзирателя в учреждениях пенитенциарной системы, – прокомментировал результаты диктанта представитель ФСИН.

Педагоги отмечают, что для удобства участников мероприятие проводилось в формате, максимально приближенному к ЕГЭ – вопросы о значении определённых слов задавались в форме тестов с вариантами ответов. В целом старшеклассники хорошо справились с заданиями.

– На пятёрку написали диктант около половины старшеклассников, многие из них не показывают столь высокую успеваемость по русскому языку, – подчеркнула преподаватель Тамара Экзекутова. – На оценку «удовлетворительно» сдали практически все.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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