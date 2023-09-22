 

Старше на 20 лет: Лазарев всей стране признался в любви к известной артистке

22.09.2023, 17:24, Новости дня
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22 сентября в эфир телеканала “Россия 1” вышел третий выпуск нового сезона шоу “Ну-ка все вместе!”. Председателем жюри снова стал Сергей Лазарев, а ведущим проекта – Николай Басков. Особым гостем выпуска стала певица Маша Распутина. Она исполнила свой хит “Роза чайная”.

После выступления к Распутиной вышел Басков, который осыпал 59-летнюю артистку комплиментами, а потом предложил ей присоединиться к Лазареву и стать одним из экспертов, оценивающих выступление участников шоу. Николай решил пошутить и спросить, помнит ли та Сергея, на что певица ответила: “Я тебя забыла, а его помню!”.

Услышав приятные слова, Лазарев решил признаться всей стране в чувствах к артистке.

“Люблю тебя, Маша, жду тебя!”, – сказал исполнитель хита “Это все она”, послав при этом воздушные поцелуи певице.

Стоит отметить, что Распутина хоть и старше того же Лазарева на 20 лет, но выглядит словно его ровесница. Многие уверены, что все благодаря пластическим операциям, которые перенесла певица. Но не исключено, что певица прибегает и к другим способам борьбы со старением.

Ранее Маша Распутина накричала на дочь за близость “юродивыми чурками”. Слова артистки приводили “Дни.ру”.


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