Мнение: О чисто женской измене… Отвратительно, правда?

Гамлетовский крик души — «Непостоянство — имя твоё, #женщина!» — и спустя сотни лет остаётся тяжкой реальностью. Тем более, в наше фривольное время.

Но тут — особый случай. Даже на фоне всеобщей терпимости социума к «изменам», которую женщины лоббировали много лет под знаком равноправия.

Итак, в рамках пятничной рубрики #пробаб.

Один хороший и даже светлоликий человек, #мужчина, внезапно поделился травмирующим личным опытом женской измены. Ну, подумаешь, немножко иноагент, зато брутальный и честный. А что, разве только женщинам можно в #metoo?

Дело было на излёте 1990-х, когда Запад всё ещё пытался учить Россию демократии, но пока не успел преподать ей самый главный урок в виде гуманитарных бомбардировок Югославии. Он тогда «стелил мягко» — помним про «жёстко спать», да? — используя тягу бывших советских людей и одновременно актуальных на тот момент российских политиков к роскоши и халяве.

«Из вновь испечённых парламентариев и чиновников одна за другой формировались делегации, которые на деньги западных правительственных и неправительственных фондов разъезжали по европейским столицам и “учились демократии”, — тихо вспоминает один российский политолог, подвизавшийся в те году на ниве научного окормления Госдумы за бюджетные #деньги. — И вот однажды Лондон посетила внушительная думская команда, где были представлены почти все тогдашние парламентские фракции. Настроения были настолько благодушны, а ожидания демократического счастья так по-детски наивны, что… я напомнил о незакрытом гештальте приватизации, о растущем “Версальском синдроме”, о запросе со стороны простых россиян на “сильную руку” и о неминуемом маятниковом эффекте. Однако не всем это понравилось, и одна эмоциональная “яблочница” наиболее горячо доказывала, что либерализм экономический и политический является безальтернативной идеологией для новой России, а консерватизм маловеров погубит великую революцию, начатую “прорабами перестройки”. Не ограничившись официальной частью, яростная защитница либеральных ценностей и в менее формальной обстановке продолжала высказываться, что из-за таких, мол, гибнет российская демократия».

А самый большой прикол в том, что этим замечательным защитником либерализма от консервативных домогательств была… Елена Мизулина. Нынешний ультраконсервативный сенатор Российской Федерации, «авторка» многих самых одиозных и спорных законодательных инициатив, поборница «традиционных ценностей» и прочего «Черносотенства 2.0». А её дочь — яблочко от яблони недалеко падает — ратует за полное очищение российского интернета от «либеральной скверны».

Для полноты картины. Елена Мизулина, дочь завотдела райкома КПСС и жена завсектором идеологии обкома КПСС Ярославской области до 1991 года была настоящим коммунистом. Но уже в начале 1990-х переметнулась в «Яблого», тогдашнее кубло городских либералов. Далее вступила в чубайсовский «Союз правых сил», объяснив измену тем, что ей «лично стыдно быть в партии, которая набирает на выборах лишь 5%». Типа, мало. Но и там не задержалась надолго, изменив правым со «Справедливой Россией». Сейчас она ратует за многочисленные запреты для россиян, выдвинув идеологему «запрет как норма права… и есть самая большая свобода человека». А её старший сын Николай, по некоторым данным, выпускник Бернского и Оксфордского университетов…, живёт и работает в столице Бельгии Брюсселе, являясь партнёром юридической фирмы Mayer Brown. Вроде бы женат на испанке и двое внуков «патриотки» Елены Борисовны — урождённые «»европейцы.

Можно не сомневаться: в нужный момент Елена Мизулина снова изменит, идеологически переобуется на ходу и не споткнётся. Но… Такова нынешняя российская «элита».

Отвратительно, правда?

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