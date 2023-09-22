 

В Саранске стартовало серийное производство отечественного смартфона “Р-ФОН”

22.09.2023, 17:00, Разное
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На заводе АО “Рутек” в Саранске началось массовое производство российского смартфона “Р-ФОН”, который обеспечивает защиту от слежки и работает на мобильной операционной системе “РОСА Мобайл”, разработанной НТЦ ИТ “РОСА”. Данную информацию предоставила пресс-служба научно-технического центра информационных технологий.

На заводе АО “Рутек” в Саранске началось массовое производство российского смартфона “Р-ФОН”, который обеспечивает защиту от слежки и работает на мобильной операционной системе “РОСА Мобайл”, разработанной НТЦ ИТ “РОСА”. Данную информацию предоставила пресс-служба научно-технического центра информационных технологий.

Производство смартфонов “Р-ФОН” стартовало в РФ 11 сентября на производственных мощностях АО “Рутек” в Саранске. Для обеспечения максимальной конфиденциальности данных пользователей и защиты от шпионских атак инженеры НТЦ ИТ “РОСА”, создатели мобильной операционной системы, разрабатывают драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона.

Смартфон “Р-ФОН” предназначен для массового потребления, его планируется выпустить на рынок в конце 2023 года. Ранее были опубликованы фотографии и видеоматериалы устройства, которое изначально должно было производиться в Зеленограде, но позднее производство было перенесено в Саранск, где была создана специальная конвейерная линия и установлено тестовое оборудование.

Согласно известным данным, смартфон “Р-ФОН” оснащен 6,7-дюймовым дисплеем, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также основной камерой с разрешением 50 Мп и чипсетом MediaTek Helio G99. Устройство также оборудовано сканером отпечатка пальцев, батареей емкостью 5000 мАч и поддержкой двух SIM-карт. На данный момент стоимость смартфона не раскрывается.


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