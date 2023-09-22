В России стартовали продажи iPhone 15

В первый день мирового релиза iPhone 15, смартфоны этой серии появились в продаже в магазинах restore.

Модели iPhone 15 и 15 Plus доступны в трех вариантах памяти: 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ и представлены в пяти различных цветовых вариантах: розовом, черном, синем, желтом и зеленом. Начальная цена базовой версии iPhone 15 составляет 130 тысяч рублей, в то время как Plus-версия доступна по цене 140 тысяч рублей.

Если рассматривать более продвинутые модели, то iPhone 15 Pro предлагается в вариантах с памятью 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ по цене, начиная с 160 тысяч рублей. Флагманский iPhone 15 Pro Max, оснащенный как минимум 256 ГБ памяти, доступен по цене от 200 тысяч рублей, он имеет версии с памятью 512 ГБ и 1 ТБ. Обе эти модели доступны в четырех цветовых вариантах: “титановый бежевый”, “титановый белый”, “титановый синий” и “титановый черный”.

Несмотря на то, что продажи стартовали 22 сентября, доставка смартфонов покупателям начнется только с 30 сентября. В то время как компании “Билайн”, “М.Видео-Эльдорадо” и МТС обещали отправить новые устройства клиентам уже 23 сентября, компания “Мегафон” продала первые устройства в день мирового релиза. Приоритет в получении устройств у клиентов, оформивших предварительный заказ на смартфоны из серии iPhone 15.