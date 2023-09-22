Скандалы: США усиливают биолаборатории в Грузии и на Украине

Пентагон создаёт новое биологическое оружие

«Октагон» обнаружил свидетельства того, что Соединённые Штаты продолжают микробиологические эксперименты над летучими мышами на Украине в интересах военных, причём работы ведутся в связке с биолабораторией в Грузии. Проектами занимается подразделение американского минздрава – Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Официально это гражданское ведомство, аналог Роспотребнадзора, но сопровождают госзаказы на изучение патогенов люди, тесно связанные с минобороны США.

Спецподразделение CDC изучает новые штаммы вирусов и необычных болезней, таких как синдром войны в Персидском заливе и синдром вечной усталости, а также заказывает военные наборы полевой биодиагностики.

Украинско-грузинский патогенный фронт

Сентябрьское уведомление о закупке у единственного поставщика называется Bats in Ukraine and Georgia, то есть «Летучие мыши на Украине и в Грузии». Приведённая в документах цель исследований – изучение распространения патогенов летучих мышей, также предусмотрено «моделирование» передачи болезни животным и людям на испытательных полигонах CDC.

Отмечено, что лаборатория-подрядчик имеет большой опыт в экоинформатике, исследовании паразитарных инфекций, их межвидовой передачи и трансмиссивных заболеваний, то есть передающихся человеку от различных переносчиков (обычно имеются в виду кровососущие насекомые). В документе упомянуты лихорадка денге (вирус, переносимый комарами), бешенство летучих мышей, а также холера.

Точные локации проведения опытов, наименование подрядчика, сумма заказа засекречены.

Подрядчиком по этому контракту может оказаться как американская лаборатория, так и многонациональный коллектив учёных, которые сейчас работают на США под Тбилиси. Центр Лугара – наиболее известная площадка для проведения таких исследований в Грузии. Объект назвали в честь Ричарда Лугара, американского сенатора, лоббировавшего создание биолабораторий на Украине и в Грузии (умер в 2019 году).

Учреждение, состоящее из дюжины лабораторий, построено на американские деньги и открыто в 2011-м президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Ричардом Лугаром и помощником министра обороны США. Поначалу оно находилось в подчинении минобороны Грузии, затем – МВД, сегодня – министерства по делам вынужденно перемещённых лиц из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты. По факту управляется из Соединённых Штатов.

В числе партнёров центра в настоящее время указано подразделение минобороны США по противодействию оружию массового поражения (Агентство по сокращению военной угрозы, DTRA). Эта структура отвечала за развёртывание в Киеве и Одессе военных биолабораторий, которые должны были заняться изучением «особо опасных патогенов». Известно, что в центре работает множество иностранцев.

У государственного заказчика по новому «украинско-грузинскому патогенному проекту» – ведомства CDC – в Грузии есть даже своё подразделение, которым руководит Тушар Сингх.

В 2018 году экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе обратился к тогдашнему президенту США Дональду Трампу и рассказал, что там велись секретные эксперименты над людьми, вплоть до летального исхода.

В Минобороны России весной 2022 года заявили , что изучение летучих мышей в районах Черноморского побережья и на Кавказе может быть связано с их использованием в качестве переносчиков биооружия. К началу специальной военной операции на Украине была сформирована сеть из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона. После начала спецоперации большая часть этой деятельности была свёрнута и эвакуирована в другие страны.

Ранее «Октагон» одним из первых написал, что военная спецоперация РФ на Украине нарушила планы по запуску крупных лабораторий в Киеве и Одессе.

Летучие мыши считаются переносчиками и естественными инкубаторами различных мутаций заболеваний – не только коронавирусов (SARS-CoV-1 в начале 2000-х годов и SARS-CoV-2, приведший к недавней пандемии), но и вируса Эбола, который тоже входит в сферу интересов военных и CDC, как мы покажем далее.

Кстати, редакция сохранила страницу со сведениями о новом патогенном украинско-грузинском госзаказе США в веб-архиве, поскольку американские пропагандисты по-прежнему указывают на всех ресурсах (в том числе в русскоязычной «Википедии» ), что данные об украинских биолабораториях Штатов якобы являются дезинформацией.

Агенты минобороны в структурах минздрава

В документации засекречены не только денежные суммы, названия ведомств, подразделений, компаний и локаций, но и фамилии людей, которые отвечают за проект.

У Центров по контролю и профилактике заболеваний есть два адреса корпоративной электронной почты: [email protected] и [email protected]. Рядом с первым указано имя специалиста по проведению госзакупок Шерри Константайн, причём до прихода в структуры американского минздрава (январь 2023 года) она работала в минобороны США (2012–2022 годы), как следует из её профиля в LinkedIn. Первое образование Константайн получила в сфере управления здравоохранением, второе связано с «изучением проблем мира и разрешения конфликтов».

Судя по информации на американском портале госзакупок SAM.gov, контактные данные Шерри Константайн приведены в характерных тендерах CDC, связанных с биологическим оружием:

« разработка кастомных антигенов паразитарных болезней для полевого набора экстренной диагностики», предполагающая генную инженерию;

кастомных антигенов паразитарных болезней для полевого набора экстренной диагностики», предполагающая генную инженерию; заказ на обслуживание системы MALDI Biotyper, которая продвигается как «революционная разработка компании Bruker, позволяющая за несколько секунд идентифицировать микроорганизм до уровня вида»;

на обслуживание системы MALDI Biotyper, которая продвигается как «революционная разработка компании Bruker, позволяющая за несколько секунд идентифицировать микроорганизм до уровня вида»; закупка военных наборов для выявления патогенов Warrior Panel Verification Kits P/N M456 и Warrior Control Panel P/N M290 от компании Maine Molecular;

военных наборов для выявления патогенов Warrior Panel Verification Kits P/N M456 и Warrior Control Panel P/N M290 от компании Maine Molecular; закупка биомолекулярных сканеров Azure Biosystems;

биомолекулярных сканеров Azure Biosystems; закупка миниатюрных GPS-трекеров (7 граммов, 13 миллиметров) для «подразделения по особым вирусным патогенам» (Viral Special Pathogens Branch), вероятно, в целях прикрепления к тем же летучим мышам. Один из упомянутых в документах сотрудников, биолог Уильям Лонерган, участвовал в «оперативной установке фронтовой полевой лаборатории при вспышке вируса Эбола в западной Уганде в июне 2019 года». Кроме того, он изучал так называемый синдром войны в Персидском заливе (болезнь связана с применением химического оружия – зарина).

Второе имя, указанное в тендере о GPS-трекерах, – Кристофер Лемастер. Он полковник армии США в отставке, отвечавший в том числе за модернизацию американского оружия. Помимо этого, он был связан с поставками оборудования и реактивов для работы с геномом от компании Pacific Biosciences of California и другими заказами .

Подчеркнём: занимается этими темами якобы гражданское ведомство CDC, аналог российского Роспотребнадзора. Во всех случаях подразумевается закупка у единственного поставщика, и многие подробности сделок тоже засекречены.

Какие ещё болезни интересуют военных биологов США

Второе упомянутое в новом заказе контактное лицо – Тереза Рут-Мёрфи ( [email protected] ). В рекламном видеоролике государственной службы в CDC она год назад рассказывала , что помогает с организацией биолабораторий в Африке, например в Кении, а вообще, работает в CDC «много-много лет». Действительно, Рут-Мёрфи находится на госслужбе по меньшей мере с 2002 года и отметилась в самых разных проектах ( 121 госзакупка ) – начиная с работы с первым вариантом коронавируса ( SARS-CoV-1 ), когда первая вспышка заболевания произошла в 2002 году в Китае.

Также Рут-Мёрфи сопровождала контракты, касающиеся изучения токсинов ботулизма, ВИЧ, рака шейки матки (у ВИЧ-инфицированных женщин риск развития рака шейки матки в шесть раз выше), гепатита, гриппа (включая H1N1), пневмонии, болезней крови, пищевой аллергии (в том числе анафилаксии), туберкулёза. 2003 годом датируется контракт на изучение синдрома хронической усталости ( миалгический энцефаломиелит ), который нередко развивается у перенёсших коронавирус. Исследования в конкретных локациях единичны в списке проектов «военного подразделения» CDC, и тем больше выделяется заказ на некие « особые исследования » на Гуаме (никаких деталей не приводится) – здесь, на острове в Тихом океане, размещена американская военная база.

В этом контексте показательно, что CDC заботятся о превентивных мерах по содержанию систем очистки воды для населения и поведенческих проблемах молодёжи, ведущих к хроническим заболеваниям.

В весеннем докладе российской парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине говорилось, что «США нацелены на разработку универсального генно-инженерного биологического оружия, способного поражать не только людей, но и животных, а также сельскохозяйственные культуры. Его применение предполагает в том числе нанесение противнику масштабного и непоправимого экономического ущерба».

У CDC как раз есть программа по изучению заболеваемости разнообразных этнических групп, проводимая под видом равного доступа к лечению того же рака шейки матки и груди, ВИЧ/СПИД, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Эта программа под благообразным названием REACH («Доступность») стартовала в 2005 году и продолжается до сих пор . Сопровождает её вышеупомянутая Тереза Рут-Мёрфи.

Тарас Подрез, Александр Колесников

Оригинал материала: “Октагон”