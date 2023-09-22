Скандалы: США усиливают биолаборатории в Грузии и на Украине
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Пентагон создаёт новое биологическое оружие
«Октагон» обнаружил свидетельства того, что Соединённые Штаты продолжают микробиологические эксперименты над летучими мышами на Украине в интересах военных, причём работы ведутся в связке с биолабораторией в Грузии. Проектами занимается подразделение американского минздрава – Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Официально это гражданское ведомство, аналог Роспотребнадзора, но сопровождают госзаказы на изучение патогенов люди, тесно связанные с минобороны США.
Спецподразделение CDC изучает новые штаммы вирусов и необычных болезней, таких как синдром войны в Персидском заливе и синдром вечной усталости, а также заказывает военные наборы полевой биодиагностики.
Украинско-грузинский патогенный фронт
Сентябрьское уведомление о закупке у единственного поставщика называется Bats in Ukraine and Georgia, то есть «Летучие мыши на Украине и в Грузии». Приведённая в документах цель исследований – изучение распространения патогенов летучих мышей, также предусмотрено «моделирование» передачи болезни животным и людям на испытательных полигонах CDC.
Отмечено, что лаборатория-подрядчик имеет большой опыт в экоинформатике, исследовании паразитарных инфекций, их межвидовой передачи и трансмиссивных заболеваний, то есть передающихся человеку от различных переносчиков (обычно имеются в виду кровососущие насекомые). В документе упомянуты лихорадка денге (вирус, переносимый комарами), бешенство летучих мышей, а также холера.
Точные локации проведения опытов, наименование подрядчика, сумма заказа засекречены.
Подрядчиком по этому контракту может оказаться как американская лаборатория, так и многонациональный коллектив учёных, которые сейчас работают на США под Тбилиси. Центр Лугара – наиболее известная площадка для проведения таких исследований в Грузии. Объект назвали в честь Ричарда Лугара, американского сенатора, лоббировавшего создание биолабораторий на Украине и в Грузии (умер в 2019 году).
Учреждение, состоящее из дюжины лабораторий, построено на американские деньги и открыто в 2011-м президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Ричардом Лугаром и помощником министра обороны США. Поначалу оно находилось в подчинении минобороны Грузии, затем – МВД, сегодня – министерства по делам вынужденно перемещённых лиц из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты. По факту управляется из Соединённых Штатов.
В числе партнёров центра в настоящее время указано подразделение минобороны США по противодействию оружию массового поражения (Агентство по сокращению военной угрозы, DTRA). Эта структура отвечала за развёртывание в Киеве и Одессе военных биолабораторий, которые должны были заняться изучением «особо опасных патогенов». Известно, что в центре работает множество иностранцев.
У государственного заказчика по новому «украинско-грузинскому патогенному проекту» – ведомства CDC – в Грузии есть даже своё подразделение, которым руководит Тушар Сингх.
В 2018 году экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе обратился к тогдашнему президенту США Дональду Трампу и рассказал, что там велись секретные эксперименты над людьми, вплоть до летального исхода.
В Минобороны России весной 2022 года заявили, что изучение летучих мышей в районах Черноморского побережья и на Кавказе может быть связано с их использованием в качестве переносчиков биооружия. К началу специальной военной операции на Украине была сформирована сеть из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона. После начала спецоперации большая часть этой деятельности была свёрнута и эвакуирована в другие страны.
Ранее «Октагон» одним из первых написал, что военная спецоперация РФ на Украине нарушила планы по запуску крупных лабораторий в Киеве и Одессе.
Летучие мыши считаются переносчиками и естественными инкубаторами различных мутаций заболеваний – не только коронавирусов (SARS-CoV-1 в начале 2000-х годов и SARS-CoV-2, приведший к недавней пандемии), но и вируса Эбола, который тоже входит в сферу интересов военных и CDC, как мы покажем далее.
Кстати, редакция сохранила страницу со сведениями о новом патогенном украинско-грузинском госзаказе США в веб-архиве, поскольку американские пропагандисты по-прежнему указывают на всех ресурсах (в том числе в русскоязычной «Википедии»), что данные об украинских биолабораториях Штатов якобы являются дезинформацией.
Агенты минобороны в структурах минздрава
В документации засекречены не только денежные суммы, названия ведомств, подразделений, компаний и локаций, но и фамилии людей, которые отвечают за проект.
У Центров по контролю и профилактике заболеваний есть два адреса корпоративной электронной почты: [email protected] и [email protected]. Рядом с первым указано имя специалиста по проведению госзакупок Шерри Константайн, причём до прихода в структуры американского минздрава (январь 2023 года) она работала в минобороны США (2012–2022 годы), как следует из её профиля в LinkedIn. Первое образование Константайн получила в сфере управления здравоохранением, второе связано с «изучением проблем мира и разрешения конфликтов».
Судя по информации на американском портале госзакупок SAM.gov, контактные данные Шерри Константайн приведены в характерных тендерах CDC, связанных с биологическим оружием:
- «разработка кастомных антигенов паразитарных болезней для полевого набора экстренной диагностики», предполагающая генную инженерию;
- заказ на обслуживание системы MALDI Biotyper, которая продвигается как «революционная разработка компании Bruker, позволяющая за несколько секунд идентифицировать микроорганизм до уровня вида»;
- закупка военных наборов для выявления патогенов Warrior Panel Verification Kits P/N M456 и Warrior Control Panel P/N M290 от компании Maine Molecular;
- закупка биомолекулярных сканеров Azure Biosystems;
- закупка миниатюрных GPS-трекеров (7 граммов, 13 миллиметров) для «подразделения по особым вирусным патогенам» (Viral Special Pathogens Branch), вероятно, в целях прикрепления к тем же летучим мышам. Один из упомянутых в документах сотрудников, биолог Уильям Лонерган, участвовал в «оперативной установке фронтовой полевой лаборатории при вспышке вируса Эбола в западной Уганде в июне 2019 года». Кроме того, он изучал так называемый синдром войны в Персидском заливе (болезнь связана с применением химического оружия – зарина).
Второе имя, указанное в тендере о GPS-трекерах, – Кристофер Лемастер. Он полковник армии США в отставке, отвечавший в том числе за модернизацию американского оружия. Помимо этого, он был связан с поставками оборудования и реактивов для работы с геномом от компании Pacific Biosciences of California и другими заказами.
Подчеркнём: занимается этими темами якобы гражданское ведомство CDC, аналог российского Роспотребнадзора. Во всех случаях подразумевается закупка у единственного поставщика, и многие подробности сделок тоже засекречены.
Какие ещё болезни интересуют военных биологов США
Второе упомянутое в новом заказе контактное лицо – Тереза Рут-Мёрфи ([email protected]). В рекламном видеоролике государственной службы в CDC она год назад рассказывала, что помогает с организацией биолабораторий в Африке, например в Кении, а вообще, работает в CDC «много-много лет». Действительно, Рут-Мёрфи находится на госслужбе по меньшей мере с 2002 года и отметилась в самых разных проектах (121 госзакупка) – начиная с работы с первым вариантом коронавируса (SARS-CoV-1), когда первая вспышка заболевания произошла в 2002 году в Китае.
Также Рут-Мёрфи сопровождала контракты, касающиеся изучения токсинов ботулизма, ВИЧ, рака шейки матки (у ВИЧ-инфицированных женщин риск развития рака шейки матки в шесть раз выше), гепатита, гриппа (включая H1N1), пневмонии, болезней крови, пищевой аллергии (в том числе анафилаксии), туберкулёза. 2003 годом датируется контракт на изучение синдрома хронической усталости (миалгический энцефаломиелит), который нередко развивается у перенёсших коронавирус. Исследования в конкретных локациях единичны в списке проектов «военного подразделения» CDC, и тем больше выделяется заказ на некие «особые исследования» на Гуаме (никаких деталей не приводится) – здесь, на острове в Тихом океане, размещена американская военная база.
В этом контексте показательно, что CDC заботятся о превентивных мерах по содержанию систем очистки воды для населения и поведенческих проблемах молодёжи, ведущих к хроническим заболеваниям.
В весеннем докладе российской парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине говорилось, что «США нацелены на разработку универсального генно-инженерного биологического оружия, способного поражать не только людей, но и животных, а также сельскохозяйственные культуры. Его применение предполагает в том числе нанесение противнику масштабного и непоправимого экономического ущерба».
У CDC как раз есть программа по изучению заболеваемости разнообразных этнических групп, проводимая под видом равного доступа к лечению того же рака шейки матки и груди, ВИЧ/СПИД, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Эта программа под благообразным названием REACH («Доступность») стартовала в 2005 году и продолжается до сих пор. Сопровождает её вышеупомянутая Тереза Рут-Мёрфи.
Тарас Подрез, Александр Колесников
Оригинал материала: “Октагон”
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