Волочкова открестилась от арестованного любовника

В эфире Пятого канала балерина подчеркнула, что никаких

серьезных отношений с задержанным у нее не намечалось, и потребовала, чтобы к

ней не приставали с вопросами о данном инциденте. По ее словам, познакомилась с

Дюраном она около года назад — тот настолько жаждал личного общения, что решил

ворваться к ней в гримерку с цветами — Анастасия Волочкова не устояла и

пригласила его в гости.

Дмитрий Дюран, которого обвиняют в контроле финансовой

пирамиды и мошенничестве, помимо прочего, владел и кондитерской, чем охотно пользовалась

звезда Большого театра: ухажер постоянно присылал ей всевозможные сладости. По

ее словам, Дюран очень порядочный человек и не мог пойти на преступление.

Анастасия Волочкова уверена, что Дмитрий бы залег на дно, если бы ему было, что

скрывать.

В конце концов, Анастасия

потребовала, чтобы от нее отстали и не упоминали ее имени в одном ряду с

новостями про мошенников. Балерина уверяет, что очень устала в ходе подготовки

к шоу всей своей жизни, премьера которого состоится через пару месяцев.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что Дюран задолжал около 100 миллионов рублей разным бизнесменам, после чего пропал из поля зрения. Сперва на предпринимателя пожаловалась екатеринбургская бизнесвумен, у которой он занял полтора миллиона под проценты. Впоследствии выяснилось, что на развитие собственной компании Дюран сумел “раскрутить” большое количество инвесторов, после чего исчез.

Примечательно, что Дмитрий Дюран и Анастасия Волочкова едва не поженились: бракосочетание должно было состояться в Лапландии, однако по неназванной причине балерина и предприниматель решили разойтись.