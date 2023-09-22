 

Мнение: Судьба актрисы

22.09.2023, 16:05, Разное
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Рамиля Искандер (Хисамова), говорят, хорошая актриса. Заслуженная артистка РФ. С 2003 года служила в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). Сыграла роль жены Ивана Грозного в фильме «Царь» кинорежиссера Павла Лунгина. Озвучивала зарубежные фильмы — ее голосом в российском кинопрокате говорят Мила Кунис, Марион Котийяр, София Бутелла, Ким Кардашьян и Скарлетт Йохансон….

А 29 августа Рамилю отправили в СИЗО. Ей инкриминировалась ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»). Во время обыска в ее доме в Подмосковье нашли кокаин, а под обшивкой ее автомобиля 1966 грамм мефедрона.

Первоначально Рамиля Искандер отказалась давать показания, но в итоге пошла на сделку со следствием. Благодаря ее показаниям был арестован сообщник — 32-летний Максим Рудаков. В автомобиле которого обнаружили и изъяли почти 10 килограмм наркотиков.

За раскаивание и сотрудничество со следствием обвинение ей смягчили. Теперь она «всего лишь» покушалась на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.   И теперь Рамиле  грозит не от 15 до 20 лет колонии, а «всего лишь» лет 7-8 жизни за колючей проволокой. Возможно, будет играть старуху, а то и Родиона Раскольникова в «Преступлении и наказании» Федора Достоевского в театре колонии.

Сыну Рамили сейчас десять лет. Когда мама освободится, парень будет уже совсем взрослым.

И чего актрисе не хватало в жизни?

Фотографии Рамили Искандер отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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