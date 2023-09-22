Пользователи раскритиковали фирменные чехлы для iPhone 15 FineWoven

Чехлы FineWoven для iPhone 15 от Apple вызвали недовольство пользователей и критику экспертов. Компания заменила привычные кожаные аксессуары на новые тряпичные, но они не удовлетворили стандарты качества и эстетики Apple, отмечает The Verge.

FineWoven изготовлен из тонкого тканевого материала, подверженного царапинам и быстрому износу. В некоторых обзорах отмечается, что чехлы уже имеют повреждения до того, как они попадают в руки покупателей.

Apple утверждает, что FineWoven – более экологичный материал, чем кожа, и способствует снижению углеродного следа при производстве. Однако Джонсон считает, что это не оправдывает низкое качество и неэстетичный внешний вид чехлов. Он утверждает, что FineWoven не может сравниться с кожей ни по долговечности, ни по элегантности.

Эксперимент, проведенный ведущим аналитиком Mobile Research Group Эльдаром Муртазиным, также подтвердил, что чехлы легко царапаются, если по ним провести ногтем. “Новые чехлы FineWoven – это плохое качество, они царапаются даже от прикосновения руки. Эффект зависит от цвета, но в целом они неудачны”, – заявил Муртазин.

Стоимость новых чехлов для iPhone 15 в США составляет $59.