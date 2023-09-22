Скандалы: Полет нормальный

Взлет цен на аренду жилья достигает 80 процентов

Начало осени стало жарким для арендаторов жилой недвижимости. Владельцы квартир на фоне роста курса валют и высокого спроса на аренду начали повышать цены на съём жилья. К началу делового сезона во многих регионах стоимость аренды выросла на десятки процентов, а в некоторых городах – до 50–70 процентов по сравнению с уровнем прошлого года. Риелторы и профессиональные участники рынка уверены, что пик цен пройден, но арендаторы в это не верят: владельцы квартир предупреждают о новом повышении арендной платы со следующего года.

В текущем году рынок долгосрочной аренды выглядят необычно. Согласно исследованию сервиса «ЦИАН.Аналитика», индекс спроса на съём жилья повышается в течение всего года, хотя обычно он имеет ярко выраженную сезонность – подъём интереса начинается к сентябрю.

– Спрос увеличивался до конца августа. К концу августа активность потенциальных арендаторов в два раза превышала средние значения начала лета текущего года. Относительно конца августа прошлого года спрос на рынке долгосрочной аренды был выше на 65 процентов, – рассказывают «Октагону» в компании «ЦИАН».

Максимальный рост спроса на аренду относительно начала лета наблюдался в Иркутске, Самаре и Ставрополе (повышение интереса в среднем в три раза). Также спрос вырос в Волгограде и Оренбурге, где он превысил показатели не только прошлого, но и 2021 года.

– Активность арендаторов выше показателей 2021 и 2022 годов в 20 из 39 исследованных локаций (Для анализа отобраны мегаполисы с населением более 500 тысяч человек. – τ.). Медленнее всего идёт восстановление рынка в Севастополе (здесь летом 2023 года просмотры почти не увеличились), Ижевске и Ростове-на-Дону – в этих городах просмотры объявлений об аренде на уровне прошлого года, – заключают аналитики ЦИАН.

По мнению представителей сферы, сложившееся положение объясняется экономической ситуацией в стране и мире.

– В условиях растущей экономической неопределённости и нестабильности рынка труда люди становятся более осторожными и предпочитают не привязываться к одному месту и не заключать долгосрочных сделок, – говорит брокер в сфере недвижимости и ипотечного кредитования Снежана Гулькина. – Долгосрочная аренда недвижимости даёт им возможность при необходимости быстро сменить место жительства.

Другая причина – недоступность ипотечных инструментов. Многие семьи, планировавшие купить жильё, на фоне повышения ключевой ставки, ставок по кредитам и цен на квартиры отложили покупку на неопределённый срок и вышли на рынок аренды.

Рост спроса происходит в условиях сокращения предложения и вымывания с агрегаторов недвижимости наиболее ликвидных в плане стоимости вариантов. Но этот тренд, утверждают эксперты, уже сходит на нет.

– Несмотря на стремительное снижение объёма предложения, дефицита жилья ожидать не стоит. Сейчас спрос начинает медленно снижаться. К октябрю ажиотаж на рынке спадёт, и ситуация выровняется: снижение объёма предложения прекратится, возможен и восстановительный рост, который всегда наблюдается после завершения активного сезона, – поясняет руководитель сервиса «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов.

В отдельных городах стоимость аренды подскочила на 70–80 процентов. Такая ситуация наблюдается, например, во Владивостоке, где за год арендная плата за однокомнатную квартиру выросла в среднем на 70,4 процента – до 35,1 тыс. рублей, а съём двухкомнатной квартиры подорожал на 88 процентов – до 53,4 тыс. рублей. Это позволило городу войти в четвёрку лидеров по стоимости аренды.

Самые высокие ставки на аренду квартир отмечаются в Москве (51,6 тыс. рублей за однокомнатную квартиру и 98,4 тыс. рублей за двухкомнатную) и Сочи (39 тыс. и 64,6 тыс. рублей соответственно). Замыкает тройку Санкт-Петербург, где «однушку» выставляют за 35,6 тыс. рублей, а «двушку» – за 54,3 тыс. рублей.

В среднем по России за последний год ставки поднялись на 15,2 процента – до 23,2 тыс. рублей за однокомнатную квартиру и 34,8 тыс. рублей за двухкомнатную.

Это исторический максимум.

Даже снижение спроса на аренду квартир пока не отражается на повышении цен. За последний месяц рост составил 6,4 и 7,1 процента за одно- и двухкомнатные квартиры соответственно, отмечают специалисты.

– Темпы роста увеличились, но причина не в том, что арендодатели массово переписывают ценники. На фоне спроса с рынка в первую очередь уходят лоты с низкими ставками, что приводит к росту средних цен в оставшемся предложении. Сейчас динамика сильнее зависит от изменений в структуре предложения, а не от повышения ставок на уже экспонируемые лоты, – комментируют в сервисе «ЦИАН.Аналитика».

Опрошенные «Октагоном» риелторы полагают, что вскоре ситуация с ценами улучшится и может произойти откат ставок на аренду.

Арендаторы не верят в то, что повышение цен на квартиры прекратится. Напротив, они фиксируют желание арендодателей скорректировать их в сторону увеличения.

– Рост стоимости аренды закономерен. Мы с 2020 года снимаем в Екатеринбурге квартиру у одного хозяина. Сначала снимали за 28 тысяч рублей, затем цену подняли до 35 тысяч рублей. Я говорил, что это дорого, но плата всё равно поднялась, – делится житель Екатеринбурга Максим.

«Сейчас хозяин предупредил, что хочет поднять плату с начала следующего года сразу на 20 тысяч рублей – до 55 тысяч за двухкомнатную квартиру. Аренда и так съедала значительную часть доходов, и, боюсь, с повышением нам будет не справиться», — Максим, житель Екатеринбурга

По свидетельству риелторов, такие случаи пока не носят массового характера, но стремление к повышению арендной платы у владельцев квартир есть.

– Учитывая существующие тенденции, потенциальным арендаторам нужно более тщательно подходить к составлению бюджета на аренду, включающего не только арендную плату, но и другие расходы – обстановку, ежемесячные платежи и другое. Сейчас нужно обязательно закладывать рост арендной платы и иметь на этот случай средства. Но если средств нет, то нужно рассмотреть возможность переезда в более дешёвые районы или варианты с меньшей площадью. Либо пытайтесь договариваться с владельцем квартиры, объясняя, что вы намерены снимать на длительный срок, и соблюдать сроки уплаты ренты, – рекомендует риелтор Дарья Гилевич.

По словам экспертов, обезопасить себя арендаторы могут путём заключения длительных договоров с фиксированной арендной платой. Правда, исторически сложилось так, что в нашей стране долгосрочные договоры не получили широкого распространения. В то время как за рубежом срок действия договора может достигать двух-трёх лет, в России он составляет не более 11 месяцев, чтобы избежать необходимой регистрации договора.

Игорь Лесовских

Оригинал материала: “Октагон”