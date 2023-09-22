 

ЕС ввёл безвизовый режим для граждан Афганистана

22.09.2023, 15:33, Разное
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В Страсбурге состоялась церемония подписания соглашения о безвизовом режиме между ЕС и Афганистаном. Решение было принято Советом ЕС еще 11 сентября, а сегодняшние процедуры стали последней формальностью в этом вопросе.

Эмир Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада сообщил о возвращении Афганистана к своему историческому месту. Он выразил уверенность, что безвизовые поездки будут содействовать дальнейшим контактам между людьми и укреплять деловые, социальные и культурные связи между ЕС и государством Ближнего Востока.

Граждане Афганистана, получат право безвизового въезда на территорию Шенгенской зоны сроком на 90 дней в течение любого 180-дневного периода. При этом ограничения на ввоз личных вещей для афганцев остались прежними: не более 1 кг героина и не более одной единицы стрелкового оружия на человека.

В компании Henley & Partners сообщили, что паспорт Афганистана поднялся со 106-го на 72-е место в рейтинге паспортов мира по количеству безвизовых стран, оставив позади таких конкурентов, как Индия, Тунис и Филиппины.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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