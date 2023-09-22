“Никогда не делал”: Корчевников помечтал о первом разе с девушками в салоне

Приглашенный в студию

программы “Жизнь и судьба” актер Иван Жидков поставил в затруднительное

положение ведущего. Любимец россиян Борис Корчевников раскрыл потаенные мысли.

Ничего не предвещало неловкой ситуации. Всё происходило чинно и

благородно в соответствии с рамками телепрограммы. Но когда речь зашла о

личной жизни Жидкова, произошел неожиданный поворот.

Иван признался, что был

долгое время одинок и никак не мог найти себе девушку для отношений. Его просто никто не привлекал из женского пола на протяжении четырех

лет. Телеведущий Борис Корчевников слушал историю с огромным удовольствием.

А год назад гость шоу поехал в

командировку в город Ростов-на-Дону и решил, что там устроит личную жизнь: ходил,

знакомился с симпатичными девушками, но все равно мимо. И тогда он решил отвлечься — сделать маникюр, так как любит ухаживать за

собой и часто ходит в салоны красоты.

В маникюрном салоне, в

который Иван зашел, ему предложили расплатиться переводом на номер мобильного

телефона. Как выяснилось на передаче Корчевникова, оплату Жидков перечислил девушке по имени Мария, которая

понравилась с первого взгляда. А 22-летняя ростовчанка, видимо, тоже обратила

внимание на симпатичного актера и в нужный момент предложила сделать перевод по

номеру телефона, который позже пригодился для знакомства.

В ответ на рассказ гостя шоу “Жизнь и судьба” Борис Корчевников

помечтал о первом разе с девушками в салоне: скромник признался мужчине напротив, что “никогда не делал” маникюр.