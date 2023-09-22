“Рост полового члена”: Малышева и ее партнер о роли тестостерона

Елена Малышева является одной из самых популярных ведущих на российском телевидении. На ее передаче “Жить здорово” выросло уже не одно поколение. На протяжении тринадцати лет программа старается простым и понятным языком донести до зрителя общие правила и основы здорового образа жизни. В этом врачу помогают приглашенные гости и соведущие.

На днях вышел новый выпуск шоу “Жить здорово”. В нем Елена Малышева решила ответить на вопрос, могут ли мужчины превратиться в женщину и наоборот. Свое объяснение ведущая начала с объяснения: какими гормонами вообще обладает человек.

Как рассказала Елена Малышева, деление на мужчину и женщину начинается с генетики. Если яйцеклетку оплодотворяет сперматозоид с Y – хромосомой, получается мальчик, если с X – девочка. Можно сделать вывод, что генетически люди разных полов не могут поменяться ими.

Далее Елена Малышева и ее партнер по шоу решили поговорить о роли тестостерона в организме человека. Как оказалось, этот гормон является самым главным у мужчин. Он отвечает за многие процессы.

“За рост полового члена, за развитие яичек, где формируются сперматозоиды и за рост простаты”, – поделился врач в эфире шоу “Жить здорово”.

Ранее “Дни.ру” писали, что Елена Малышева провела ритуал в эфире Первого канала.