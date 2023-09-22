 

“Рост полового члена”: Малышева и ее партнер о роли тестостерона

22.09.2023, 15:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Елена Малышева является одной из самых популярных ведущих на российском телевидении. На ее передаче “Жить здорово” выросло уже не одно поколение. На протяжении тринадцати лет программа старается простым и понятным языком донести до зрителя общие правила и основы здорового образа жизни. В этом врачу помогают приглашенные гости и соведущие.

На днях вышел новый выпуск шоу “Жить здорово”. В нем Елена Малышева решила ответить на вопрос, могут ли мужчины превратиться в женщину и наоборот. Свое объяснение ведущая начала с объяснения: какими гормонами вообще обладает человек.

Как рассказала Елена Малышева, деление на мужчину и женщину начинается с генетики. Если яйцеклетку оплодотворяет сперматозоид с Y – хромосомой, получается мальчик, если с X – девочка. Можно сделать вывод, что генетически люди разных полов не могут поменяться ими.

Далее Елена Малышева и ее партнер по шоу решили поговорить о роли тестостерона в организме человека. Как оказалось, этот гормон является самым главным у мужчин. Он отвечает за многие процессы.

“За рост полового члена, за развитие яичек, где формируются сперматозоиды и за рост простаты”, – поделился врач в эфире шоу “Жить здорово”.

Ранее “Дни.ру” писали, что Елена Малышева провела ритуал в эфире Первого канала.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Рост будет продолжаться: жилье в Москве уже подорожало на 30 процентов

23.09 / Врач озвучил шокирующее количество перенесенных Костомаровым операций

23.09 / “Собака старая!”: Айза набросилась на Шуру из-за скандала на федеральном канале

23.09 / Охлобыстин об уехавших артистах: Они никому не нужны

23.09 / “Одноклассники” представили серию видеопожеланий на жестовом языке

23.09 / Элтон Джон выставил на продажу свою резиденцию в Атланте

22.09 / Михаил Мишустин заявил, что зарплаты более 4,5 млн человек вырастут благодаря повышению МРОТ

22.09 / Как спасти зрение: ценные советы офтальмолога

22.09 / Собянин сообщил о создании еще одного парка на юге Москвы

22.09 / Решение принято: Макаревич* оборвал последнюю связь с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика