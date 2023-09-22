На коробках iPhone 15 появились скрытые символы для защиты от подделок

Компания Apple внедрила новый механизм защиты в коробки iPhone 15 для подтверждения подлинности устройств и предотвращения покупки поддельных гаджетов. Специальные скрытые символы можно увидеть под ультрафиолетовым светом, включая специальные QR-коды и надпись «iPhone».

Эта инновационная система предназначена для защиты покупателей, особенно тех, кто выбирает устройства в сторонних магазинах. Она помогает избежать покупки фейковых iPhone, включая подержанные устройства, которые были перепакованы в неоригинальные коробки, выдаваясь за новые.

Важно отметить, что Apple не объявила об этом нововведении во время презентации своих новых продуктов. Портал 9to5mac предостерегает покупателей и дает советы о том, на что следует обратить внимание при покупке iPhone в неофициальных магазинах Apple или на рынке вторичной продажи.

В первую очередь рекомендуется сравнить качество печати и детали одной коробки iPhone с другой. Также необходимо проверить, соответствует ли серийный номер, указанный на коробке, номеру в настройках самого смартфона. Для полной уверенности в подлинности устройства, особенно IMEI, лучше вскрывать коробку перед продавцом.

Смартфоны линейки iPhone 15 поступили в продажу по всему миру с 22 сентября. В РФ они также доступны благодаря параллельному импорту.