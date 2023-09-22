Скандалы: Ожидаемый парадокс

Новый закон о такси работает против таксистов

В России начали штрафовать водителей такси по новому спорному федеральному закону № 580-ФЗ, который вступил в силу 1 сентября и ещё до его принятия вызывал опасения на рынке. Первый же штраф подвергся критике Объединения самозанятых России из-за нарушения установленных документом норм. Как стало известно «Октагону», организация написала письмо в Минтранс с просьбой защитить таксистов от региональных уполномоченных органов. Но работникам отрасли уже пришлось столкнуться и с другими пробелами, связанными с действием закона.

В конце прошлой недели в России был зафиксирован первый случай применения закона № 580-ФЗ, регламентирующего деятельность такси. В Башкортостане на 3 тыс. рублей оштрафовали водителя автомобиля, который зарегистрирован в реестре такси, из-за отсутствия шашечек на кузове и фонаря на крыше. При этом водитель имеет действующее разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, но в момент получения штрафа он не находился на смене и не выполнял заказ, а использовал автомобиль в личных целях.

По данным Объединения самозанятых России, штраф выписали сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан. По информации организации, региональное ведомство отслеживало по городским камерам, а затем останавливало для проверки автомобили такси.

«Водители, которые хотят работать легально, получили чёткий сигнал: если вы получите разрешения, вас будут целенаправленно останавливать и штрафовать за всё подряд. Вы будете работать на оплату штрафов», — Игорь Жмакин, президент Объединения самозанятых России

– Это в корне противоречит духу закона, который призван вывести самозанятых водителей в легальное поле, чтобы они могли работать и честно платить налог на профессиональный доход, – комментирует глава объединения Игорь Жмакин.

В письме в Минтранс России эксперты организации просят федеральное ведомство направить в региональные подразделения разъяснения о том, что подобные штрафы незаконны и не должны применяться к самозанятым в период использования автомобиля для личных поездок.

На официальном сайте Минтранса говорится, что требования федерального закона № 580-ФЗ в части медицинских и технических осмотров не распространяются на водителей такси в момент использования ими автомобилей для собственных нужд. При этом право самозанятых на то, чтобы пользоваться автотранспортом в личных целях, в законе регламентировано.

– Логично, что и требования к внешнему виду такси в этих случаях не должны применяться, – считают в Объединении самозанятых России.

Как ранее писал «Октагон», основная задача закона № 580-ФЗ – создать такие условия, при которых не будет возможности работать нелегально. Однако предлагаемое в документе регулирование специалисты оценивают как излишне жёсткое, способное привести к обеднению рынка.

Регионы не готовы к введению нового закона: к началу августа даже не везде были созданы реестровые информационные системы, на которые должны опираться агрегаторы такси при передаче заказов.

Неготовность отраслевой инфраструктуры регионов получает подтверждения. Как рассказывают изданию в пресс-службе такси «Максим», в Иркутске, Братске, Ангарске, Чите и Улан-Удэ перевозчики, в том числе самозанятые водители, испытывают трудности с подачей заявлений на включение в реестр перевозчиков.

– Сделать это через МФЦ нельзя, для подачи заявления через «Госуслуги» требуется усиленная квалифицированная электронная подпись, которой у водителей нет. Самозанятым предлагают выслать документы почтой или приехать по адресу уполномоченных органов и подать их лично. Хорошо, если водитель живёт в региональном центре. А если нет? Ему придётся сотни километров ехать, чтобы у него приняли это заявление, – отмечают в пресс-службе такси «Максим».

Фактически перевозчика могут оштрафовать за отсутствие документов, которые он физически не может получить, и это серьёзная проблема, добавляют в пресс-службе агрегатора.

В Минтрансе России к моменту публикации материала на запрос «Октагона» не ответили.

Фото: Скандалы.ру

Анна Котолуп

Оригинал материала: “Октагон”