 

Обманул на 100 миллионов: В Москве задержали бывшего Волочковой

22.09.2023, 14:10, Новости дня
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В прошлом году Анастасия Волочкова, казалось, обрела счастье в личной жизни. Ее возлюбленным стал владелец компании по изготовлению полезных десертов без сахара. Дмитрий Дюран даже успел сделать предложение балерине. Она радостно делилась новостью со своими подписчиками. Свадьба планировалась в Лапландии, однако торжество так и не состоялось, пара рассталась.

Правда, если раньше имя Дмитрия Дюрана ассоциировалась с Анастасией Волочковой, то теперь мужчина на прицеле судебных приставов. Летом предпринимательница из Екатеринбурга обвинила владельца компании по десертам в обмане, мол тот занял у женщины 1,5 млн рублей под процент и пропал.

Как сообщает Радио 1, примерно года назад Дмитрий Дюран убедил многих инвесторов вложить деньги в расширение его фирмы. Было заключено и подписано огромное количество договоров на сумму более, чем 100 миллионов рублей. Однако вскоре предприниматель перестал выходить на связь и возвращать деньги.

Дмитрия Дюрана обвинили в том, что он обманул бизнесменов на 100 миллионов. После этого полицейские объявили кондитера в федеральный розыск. Накануне Царьград сообщил, что в Москве задержали бывшего Волочковой. Ему грозит до 10 лет колонии.


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