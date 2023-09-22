 

“Моя дорогая” – кого встретил Якубович на шоу “Поле чудес”

22.09.2023, 14:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Леонид Якубович является бессменным ведущим популярного шоу “Поле чудес” на Первом канале. Он отдал более тридцати лет своей жизни съемкам передачи и зрителям сложно представить кого-то другого на месте артиста. Благо, пока он продолжает радовать зрителя новыми выпусками с его участием.

В игре есть три тура, в каждом из которых играют по три участника. Они крутят барабан, отгадывают буквы с подачи Якубовича, а после составляют слова. Тот, кто первый отгадал правильное слово – попадает в финал, где участники борются за суперприз.

На днях вышел новый выпуск популярной программы. В гости к Леониду Якубовичу на Первый канал пожаловали люди из самых разных уголков страны. Одна женщина, кого встретил телеведущий на шоу “Поле чудес”, приехала из Свердловской области. Прямиком из села Мраморное, где, по ее словам, добывался камень для построения Петергофа.

Леонид Якубович всегда очень по-доброму общается со своей аудиторией. Еще бы, ведь он кумир целого народа. Смотреть новый выпуск собираются все — от Владивостока до Калининграда.

“Ну, давай, моя дорогая”, – ласково обратился к гостье ведущий.

Стоит отметить, что артист является примером настоящего семьянина. Он в браке с супругой более 20 лет. Правда, подробности личной жизни Леонид Якубович предпочитает хранить в тайне.

Ранее “Дни.ру” рассказали, куда Леонид Якубович решил уйти с Первого канала.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: На фронте уничтожен “Леопард” с якобы немецким экипажем

24.09 / Рецепт имбирного напитка: советует Виктория Боня

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Король неба

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Церемония в Банги в память о Пригожине и Уткине

24.09 / Нутрициолог рассказала, какие пищевые привычки постоянно нарушают работу организма

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Карабахские трофеи 2

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: И взрывы за спиной…

24.09 / “Меня нельзя пускать в магазины” – психология потребительского поведения. Как научиться принимать осознанные решения в покупках?

23.09 / Биолог перечислила противопоказанные при бессоннице продукты

23.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Бои за Клещеевку. 18+

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика