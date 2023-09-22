 

В Apple оправдали отсутствие продвинутой камеры в iPhone 15 Pro Max стабилизацией

22.09.2023, 13:48, Разное
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Вице-президент Apple, ответственный за разработку программного обеспечения для камер, Джон Мак-Кормак и старший директор Apple по маркетингу Максим Верон рассказали о причинах отсутствия десятикратного оптического зума в iPhone 15 Pro Max и почему они предпочли пятикратный оптический зум. Их решение основано на стремлении к лучшей светочувствительности и стабилизации изображения.

Мак-Кормак подчеркнул, что главным фактором, который повлиял на их выбор, была стабилизация изображения. Эта технология обеспечивает четкость и детализацию снимков, особенно при использовании зума. Телеобъектив iPhone 15 Pro Max обладает самой совершенной системой стабилизации изображения на рынке, объединяя оптическую стабилизацию и модуль смещения 3D-сенсора автофокусировки.

Мак-Кормак пояснил: “Пятикратный зум – это то, что мы можем действительно хорошо стабилизировать. Если вы посмотрите на десятикратный зум, то, если у вас нет самых устойчивых рук в мире или штатива, им действительно сложно пользоваться”.

Максим Верон добавил, что еще одним преимуществом пятикратного объектива iPhone 15 Pro Max является его светосила. Диафрагма этой камеры составляет f/2,8, что позволяет матрице ловить больше света, особенно в условиях низкой освещенности. Это дает iPhone 15 Pro Max преимущество перед конкурентом – Samsung Galaxy S23 Ultra, который оборудован диафрагмой f/4,9.

Следует отметить, что пятикратный оптический зум стал эксклюзивной особенностью iPhone 15 Pro Max, в то время как iPhone 15 Pro обладает трехкратным оптическим приближением.


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