Выражение неуверенности, детектор лжи и стюарды в зале: ООН впервые с 1970-х внесла правки в устав Совета Безопасности

В устав Совбеза ООН впервые с 1970-х годов внесены существенные изменения.

В связи с обострившейся международной ситуацией и необходимостью оперативно реагировать на вызовы, представители организации утвердили следующие изменения в руководящих документах.

1. Устанавливается лимит на количество слов в выступлениях членов Совбеза ООН. Отныне выступающие должны произнести не менее 10 тысяч слов, чтобы наиболее полно и подробно выразить свою позицию по международным проблемам. Краткие выступления больше не допускаются, даже если речь идёт о возражениях к чужой речи.

2. В дополнение к праву вето вводится право на неуверенность. Отныне, если постоянный член Совбеза ООН чувствует неуверенность в справедливости принимаемого решения, ему предоставляется возможность выразить её. Соответствующее выступление тоже должно содержать не менее 10 тысяч слов.

3. Ораторы в зале заседаний Совбеза ООН во время выступлений отныне будут подключены к детектору лжи, что должно отразить основы функционирования Организации – бескомпромиссность и прямоту. Однако во избежание неудобств и с целью соблюдения законов штата Нью-Йорк детектор лжи будет выключен.

4. Ради безопасности выступающих зал заседаний Совбеза ООН будет разделён на сектора при помощи прочных поликарбонатных заграждений. Также в нём появятся стюарды, которые должны будут бороться с нарушителями порядка. Будет запрещено проносить в зал заседаний файеры и носить футболки с политическими надписями или провозглашать политические слоганы.

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