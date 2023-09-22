Успенскую развернули перед вылетом за границу

После ситуации, произошедшей в феврале прошлого года некоторые артисты решили покинуть свою родину. Однако многие звезды остались верны родным землям и народу, для которого они всю жизнь выступали. Среди них знаменитая певица Любовь Успенская.

В последнее время исполнительница хита “Карусель” находится в центре внимания. Летом коллега по цеху, певица Слава, обвинила звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной операции на грудь. Поддержать артистку решила Любовь Успенская, которая тоже стала жертвой хирургического вмешательства.

После заявлений звезд клинику Тимура Хайдарова начали проверять. К слову, сам хирург не стал молчать и подал заявление на Любовь Успенскую и ее дочь, которая призывала “топить мясника”. По всей видимости, в жизни наступила черная полоса.

Как сообщает RT, Любовь Успенскую развернули перед вылетом за границу. Долгожданный концерт певицы шансона не пройдет в Ереване. Это связано с тем, что администрация города выпустила заявление об отмене всех развлекательных мероприятий. Концертный директор артистки заявил, что совсем скоро они назовут новую дату выступления.