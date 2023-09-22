 

Толпа покупателей iPhone 15 устроила драку в очереди в торговом центре в Дубае

22.09.2023, 12:45, Разное
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В Dubai Mall, одном из крупнейших торгово-развлекательных центров мира, произошел инцидент, в котором участвовали ожидающие своей очереди покупатели новых iPhone 15. Согласно сообщению из Telegram-канала RT, сотни человек ждали двое суток, чтобы купить этот новейший смартфон.

Однако, когда начались продажи, некоторые из них не соблюдали порядок и попытались прорваться к входу. Это привело к конфликту с охраной торгового центра, которая пыталась предотвратить давку. Подробностей о пострадавших и последствиях инцидента не поступило.

iPhone 15 был представлен 12 сентября, а его официальный старт продаж во всем мире состоялся 22 сентября. Линейка моделей включает iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Последние две модели оснащены совершенно новым флагманским чипом Apple A17 Pro и титановым корпусом. Основное отличие базовой версии заключается в наличии выреза под фронтальную камеру и сканера лица Dynamic Island.


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