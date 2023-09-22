Поплавская выложила все про Шепелева на Youtube
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Карьера телеведущего Дмитрия Шепелева последние полтора года
была на паузе. Он ушел из довольно перспективного проекта, сославшись на
усталость. Дмитрий не скрывал, что ему хотелось бы начать что-то новое,
полезное, как для детей, так и для взрослых.
И вот телеведущий вернулся на экраны ТВ. Теперь он будет
вести шоу “В кругу друзей” на федеральном канале “Россия 1”. Шепелев отозвался с гордостью о новом проекте
и обозначил, что это не просто шоу, а программа
о любви и доверии.
А вот Яна Поплавская не согласна. Она выложила все, что думает про мужчину, на съемках сенсационного проекта.
Небезызвестная актриса и телеведущая Яна Поплавская выразила
протест кандидатуре Шепелева. В очередном выпуске ютуб-канала “Эмпатия Манучи” она задала риторический вопрос о возможности работы Шепелева на федеральном
канале, как человека, который вел себя не совсем прозрачно после февральских
событий 2022 года.
Актриса уточнила, что человек, у которого много “грязного
белья” не может вести телевизионную программу для детей. Поплавская отметила,
что Шепелев “отсиделся” в норе. Как он после такого поведения будет вещать на
всю страну для молодого поколения, для нее осталось вопросом.
В марте 2022 года слухи о своем отъезде из России Шепелев не
подтвердил. Он уточнил, что дом для него там, где работа и семья.
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