Поплавская выложила все про Шепелева на Youtube

Карьера телеведущего Дмитрия Шепелева последние полтора года

была на паузе. Он ушел из довольно перспективного проекта, сославшись на

усталость. Дмитрий не скрывал, что ему хотелось бы начать что-то новое,

полезное, как для детей, так и для взрослых.

И вот телеведущий вернулся на экраны ТВ. Теперь он будет

вести шоу “В кругу друзей” на федеральном канале “Россия 1”. Шепелев отозвался с гордостью о новом проекте

и обозначил, что это не просто шоу, а программа

о любви и доверии.

А вот Яна Поплавская не согласна. Она выложила все, что думает про мужчину, на съемках сенсационного проекта.

Небезызвестная актриса и телеведущая Яна Поплавская выразила

протест кандидатуре Шепелева. В очередном выпуске ютуб-канала “Эмпатия Манучи” она задала риторический вопрос о возможности работы Шепелева на федеральном

канале, как человека, который вел себя не совсем прозрачно после февральских

событий 2022 года.

Актриса уточнила, что человек, у которого много “грязного

белья” не может вести телевизионную программу для детей. Поплавская отметила,

что Шепелев “отсиделся” в норе. Как он после такого поведения будет вещать на

всю страну для молодого поколения, для нее осталось вопросом.

В марте 2022 года слухи о своем отъезде из России Шепелев не

подтвердил. Он уточнил, что дом для него там, где работа и семья.