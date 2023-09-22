Правительство вводит гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

Правительство внедрило гибкую систему экспортных пошлин для различных товаров, включая живых животных, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты, драгоценные металлы, драгоценные камни, жемчуг, а также черные и цветные металлы. Эти пошлины будут колебаться в пределах от 0% до 7% в зависимости от текущего курса доллара.

По информации, предоставленной пресс-службой правительства, при курсе доллара, составляющем 80 рублей и менее, экспортные пошлины будут равны нулю. Это решение принято с целью защиты внутреннего рынка от неприемлемых инфляционных нагрузок.

Важно отметить, что эти изменения в экспортных пошлинах будут действовать с 1 октября 2023 года и будут оставаться в силе до конца следующего года. Эта мера направлена на обеспечение стабильности экономики и поддержание адекватных цен на важные товары.

Также стоит учесть, что некоторые товары с высокой импортной составляющей и продукты, проходящие несколько стадий переработки исходного сырья, могут быть освобождены от действия этих гибких экспортных пошлин.