Программную статью «Почему у Армении получилось» удалили с сайта ФБК спустя 3 часа после публикации

Статья «Почему у Армении получилось: феномен Пашиняна в мировой истории», опубликованная на сайте «Фонда борьбы с коррупцией»*, была удалена спустя 3 часа после публикации.

Модераторы сайта заявили, что она была опубликована в результате технического сбоя.

В статье, текст которой сохранили на компакт-диске журналисты ИА «Панорама», содержится анализ итогов правления Никола Пашиняна, приуроченный к его пятилетней годовщине пребывания в должности премьер-министра Армении, которую он отметил 20 сентября. Автор подчёркивает: Армения станет символом успешного развития и вдохновляющим примером для других стран бывшего СССР и самой России. Она сумела разрешить карабахский конфликт, обеспечить опережающий рост экономики за счёт релокантов, встала на путь членства в НАТО.

– Публикация произошла по ошибке. Статью, конечно, мы удалили, но не потому, что там враньё, а потому что она была опубликована без соответствующей технической обработки, коррекции и многоуровневого согласования текста, – пояснили в Фонде.

* Внесён в России в перечень иноагентов и экстремистских организаций

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