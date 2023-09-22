 

“Даже подумать не могли” – победитель “Битвы экстрасенсов” Шепс сдал звезд шоу-бизнеса

22.09.2023, 9:52, Разное
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Шоу Иды Галич “Есть вопросики” является одним из самых популярных в Сети. В нем приглашенному гостю из мира шоу-бизнеса задают вопросы его поклонники. На днях вышел новый выпуск передачи на Youtube, в котором приняли участие Александр и Олег Шепс.

Одна из поклонниц медиумов решила поинтересоваться, обращаются ли к ним звезды за помощью. Александр Шепс поделился, что такие случаи не редкие. Однако имен экстрасенс решил не разглашать, но признался с какими целями к нему приходят артисты. Правда, зачастую их волнуют не вопросы, связанные с благополучием или с тем, что ждет их по жизни. Как оказалось, в приоритете у них тема эзотерики.

Многие популярные звезды, как стало известно, мечтают раскрыть в себе внутренний магический потенциал. И мало того, что жаждут этого, так еще многие даже практикуют этот дар.

“Люди, о которых вы даже подумать не могли, что они каким-то образом причастны к эзотерике, проявляют к этому интерес. И не только интерес, имеют в этом успехи”, – сдал звезд победитель 14 сезона “Битвы экстрасенсов” Александр Шепс.

Ранее “Дни.ру” писали, что участница шоу “Битва экстрасенсов” предоставила сведения о ритуалах. А еще одна звезда телепроекта рассказала ОСН о переменах России. Также слова экстрасенса приводит интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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