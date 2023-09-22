 

Карбюраторы для беспилотного электромобиля «Атом» будет производить завод в Дмитровграде

22.09.2023, 9:33, Разное
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Завод ДААЗ в Дмитровграде приступает к крупному переоснащению под выпуск карбюраторов для будущего отечественного электромобиля «Атом».

Ожидается, что он будет ежегодно отгружать до 10 тысяч изделий, базирующихся на лицензионной конструкции фирмы Weber начала 1980-х годов. В этот проект «Росатом» уже вложил 1,1 млрд рублей – почти 20% от суммы, выделенной в целом на «Атом».

– Мы планируем производить более дорогую и технологически сложную двухкамерную версию карбюратора, как наиболее отвечающую запросом требовательного российского автолюбителя, – пояснил источник в корпорации.

В ближайшем будущем предстоит решить вопрос о выпуске дискретных транзисторов для системы управления беспилотной версии электромобиля. Менеджеры проекта рассчитывают на фабрики электронных компонентов в Армении и Азербайджане, действующие со второй половины XX века, и готовые выдавать продукцию высокого качества по низким ценам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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