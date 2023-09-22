 

Новая российская игра “Смута” выйдет на ПК в феврале 2024 года

22.09.2023, 9:30, Разное
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Институт развития интернета представил свои новые проекты на сезон 2023/24, среди которых также отмечается отечественная игра “Смута”. По информации портала DTF, релиз данного проекта запланирован на февраль 2024 года.

На данном мероприятии был показан новый трейлер игры, который демонстрировал графику и атмосферу проекта, а также игровые локации, такие как Теплый Стан, Нижний Новгород, Ярославль, Темный Лес, Лагерь ополчения под Москвой и Москва.

Разработчики ранее уже анонсировали свои планы выпустить игру в следующем году, однако конкретное время выхода оставалось неизвестным.

“Смута” является одним из наиболее ожидаемых российских проектов в жанре ролевых игр, в котором будут представлены разнообразные персонажи, включая исторические личности и вымышленных героев.

Пока что выход игры запланирован исключительно для ПК на российской платформе VK Play. Информации о доступности “Смуты” на игровых консолях пока нет. Разработчики сосредоточились на версии для компьютеров, в то время как для выпуска игры на консолях требуется решение многочисленных технических вопросов, связанных с портированием и доступом к цифровым магазинам.


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