 

Стало известно об уходе 71-летней Аллегровой

22.09.2023, 8:50, Разное
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За десятки лет всероссийской популярности “шальная императрица” неоднократно блистала в объятиях юных кавалеров и забывала обо всем. Однако на седьмом десятке лет знаменитая певица Ирина Аллегрова удалилась от ликующей толпы звезд шоу-бизнеса на заслуженный отдых. Пышные вечеринки постепенно уступили долгожданному семейному счастью.

Сейчас фото легендарной артистки, чей хит про молодого мальчика поют люди как почтенного, так и юного возраста, не перестает восхищать. В 71 год красавица Ирина Аллегрова по-прежнему смотрится обворожительной и желанной леди. В чем ее секрет? Журналистам рассказал врач Арташес Айрапетян.

Благодаря ему, стало известно об уходе знаменитости. Медик уверен, что артистка использовала “косметологические процедуры, направленные на поддержание тонуса кожи”. С точки зрения профессионала Ирина Аллегрова выглядит отлично, что подчеркивает даже телеканал “360”.

На радость поклонникам певица остается вечно молодой. Как пишет Пятый канал, многих коллег она превосходит.

Напомним, Ирина Аллегрова — обладательница звания “Народная артистка РФ”. Она поистине яркая личность советской и российской музыкальной сцены.


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