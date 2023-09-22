 

В Минтруда заявили, что наибольший спрос на кадры присутствует в строительстве и транспорте

22.09.2023, 8:30, Разное
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Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что наибольший спрос на кадры наблюдается в обрабатывающей промышленности, строительстве и сфере транспорта. Данная информация была представлена им в ходе расширенного заседания президиума госсовета о развитии рынка труда.

Как пояснил глава Минтруда, рост спроса на определенные профессии объясняется необходимостью импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны.

Помимо вышеупомянутых отраслей, система здравоохранения также испытывает потребность в специалистах, особенно в свете увеличения числа пожилых граждан. Антон Котяков уверен, что спрос на рабочую силу будет продолжать расти до 2030 года.

Исследование, проведенное FinExpertiza, показало, что в первом квартале текущего года среднее количество часов, отработанных россиянами, составило 38 часов 30 минут в неделю. Это самый высокий показатель, зафиксированный с 2010 года. Глава Минтруда предполагает, что дефицит кадров, включая обрабатывающую промышленность, мог стать одной из причин увеличения продолжительности рабочей недели.


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