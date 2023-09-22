 

Помолодела на 20 лет: народ не признал резко изменившуюся Порошину

22.09.2023, 7:46, Разное
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Актриса театра и кино получила широкую известность после роли Тамары в сериале “Бригада”. Сейчас Мария Порошина является одной из самых востребованных артисток. Она часто радует зрителей своей невероятной игрой в различных новинках кинематографа.

К слову, недавно Мария Порошина предстала в новом образе перед аудиторией. Стилисты изменили прическу и цвет волос звезды сериала “Всегда говори “всегда”. Ее близкая подруга и коллега по цеху, с которой они дружат более тридцати лет, опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию.

На снимке Наталия Антонова стоит рядом с преобразившиеся актрисой. Поклонники с трудом верят, что красоткам на публикации почти по 50 лет. Они убеждены, что с новым внешним видом Мария Порошина помолодела на 20 лет.

“Вам самим больше 30 не дашь”, – прокомментировала фотографию одна из подписчиц.

Сохранить свой внешний вид, как признается актриса, ей помогает ежедневная зарядка по утрам, упражнения на осанку и правильное питание. Правда, раз в неделю все равно Мария Порошина позволяет себе устроить разгрузочный день. Кроме того, она посещает косметолога, а дома у нее куча баночек уходовой косметики.

Раннее “Дни.ру” писали, что Мария Порошина подверглась критике за внешний вид.


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