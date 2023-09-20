Инопланетяне используют космические лазеры для колонизации планет

Трое экспертов из Индийского института астрофизики и Университета Христа в Бангалоре (Индия) заявили: Инопланетяне могут использовать мощные космические лазеры для перемещения своих планет.

Согласно данным новой не прошедшей рецензирование статьи, опубликованной этим тремя экспертами, инопланетяне предпринимают усилия по колонизации космоса, применяя лазерные технологии, способные перемещать целые планеты. Эта захватывающая теория представляет собой нечто уникальное и поразительное в мире астрофизики и исследований космоса.

Ученые провели свои наблюдения, исследуя карликовую звезду KIC 8462852, и пришли к выводу, что инопланетяне, возможно, используют мощные лазеры, чтобы изменить местоположение своих планет. Цель этой деятельности, как предполагают эксперты, заключается в создании более пригодных условий для жизни на этих планетах.

Загадка возникла несколько лет назад, когда в 2015 году была обнаружена необычная звезда, и была предположена возможность ее использования инопланетной мегаструктурой. Идея о такой структуре в космосе была предложена астрономом Фрименом Дайсоном в 1960 году, который утверждал, что развитые цивилизации могли бы покрывать свои звезды солнечными батареями для удовлетворения своих огромных энергетических потребностей.

Однако индийские ученые считают, что это предположение не учитывает огромное количество планет в нашей Галактике. Они подчеркивают, что в наше время известно о миллиардах планет, и нет необходимости разрушать целые планетарные системы, чтобы создать обитаемую среду.

«Кроме того, для создания оболочки толщиной всего 8-20 см потребовался бы материал скалистой природы Солнечной системы, включая Землю, что могло бы уничтожить существующую жизнь и противоречить принципу планетарной «защиты», установленному ООН,» – отмечают эксперты.

Вместо этого, они предполагают, что разумные цивилизации могут либо расширяться до планет с обитаемыми зонами, либо перемещать планеты в такие области с помощью гигантских направленных лазеров.

Эксперты призывают научное сообщество обратить внимание на поиск технологических сигналов, указывающих на наличие подобных лазеров, чтобы сосредоточиться на более целенаправленном поиске обитаемых миров в космосе.