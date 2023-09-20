 

“Засудить этих тварей”: Шаляпин высказался после обсуждений в Сети его откровенных снимков

20.09.2023, 0:24, Новости дня
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Прохор Шаляпин является одним из самых завидных женихов российской эстрады. На его счету уже не один скандальный роман. Правда, как только артист нашел настоящее счастье в личной жизни, оно от него ушло. Его последняя возлюбленная скончалась всего лишь через месяц после замужества.

Как признается Прохор Шаляпин, он до сих пор не может прийти в себя после утраты. Однако не только артист не может проверить в случившееся, но и некоторые его знакомые. Так, например, недавно Александра Рашель заявила, что Татьяна Дэвис на самом деле жива и находится в Нижегородской области, якобы Прохор Шаляпин все это придумал. Такое обвинение повергло в шок певца.

“Если бы она там была, наверное, уже это как-то просочилось бы в сеть. Очень хочется даже засудить этих тварей”, — цитирует Прохора Шаляпина Пятый канал.

К слову, недавно на своей странице в социальных сетях артист опубликовал шокирующую фотографию. На снимке Прохор Шаляпин лежит на пляже голышом и демонстрирует пятую точку. Долгое время звездный певец обходил стороной злобные комментарии хейтеров, однако спустя время все-таки высказался после обсуждений в Сети его откровенных снимков. Он убежден, что в стране не хватает секса.

“Что ж такое? Какое-то пуританство сплошное… Без п****** (непристойного изображения половых отношений, — Прим. ред.), но эротика должна быть”, – заявил артист.


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