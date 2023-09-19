Мнение: «Дефицит кадров, а не денег», рост нефтяных доходов России и борьба с топливной инфляцией

1. В Центробанке озвучили очевидную, но неприятную для партии печатного станка истину. Вы можете напечатать сколько угодно «дешёвых денег» и «длинных денег», устраивать какие угодно «двухконтурные финансовые системы» по заветам товарища Сталина, однако всё это не будет работать, поскольку фундаментальные проблемы экономики России лежат сейчас в совершенно иной плоскости. Печать необеспеченных денег опасна и нежелательна в любом случае, так как разгоняет инфляцию (вплоть до гиперинфляции), и уж совершенно бессмысленна в нынешней ситуации, когда рабочая сила в стране сокращается, и денег в пересчёте на оставшихся работников и так становится больше (ссылка):



Главным ограничением для развития производства в России сейчас являются кадры, а не деньги, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

“Сейчас мы видим главное ограничение по развитию, расширению производства, это показывают наши опросы, – это трудовые ресурсы, ограничения по трудовым ресурсам. Представьте, если предприятие получает дешевый кредит, даже купит дополнительное оборудование, то вопрос о том, откуда оно возьмет дополнительно рабочих, чтобы работать на этом оборудовании и расширять производство”, – сказала Набиуллина.

“Только в этих условиях – переманив из других предприятий или из других отраслей. Но тогда выпуск у этих предприятий, отраслей снизится. И общий эффект для экономики будет околонулевое изменение экономического роста. При этом что произойдет? Ускорится инфляция… Ограничением на макроуровне являются не деньги, а физические ограничения на доступные факторы производства”, – добавила она.

Меньше рабочих рук — выше зарплаты. Но при этом значительно выше цены, а в долгосрочной перспективе — разорение бизнеса, снижение количества рабочих мест и… снова понижение зарплат.

2. Западные аналитики с разочарованием признают, что надолго обвалить нефтяные доходы России не получилось – они снова пошли в рост (ссылка):



Россия получает большее количество доходов от продажи нефти в условиях роста цен на топливо. Об этом пишет журнал Business Insider.

Издание заявило о росте доходов России и привело данные Международного энергетического агентства, согласно которым в августе Москва заработала 17,1 миллиарда долларов от экспорта сырой нефти, что на 1,8 миллиарда больше июльского результата.

Авторы статьи добавили, что рост доходов от нефти может дать России экономический импульс.

15 сентября цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре превысила 94 доллара за баррель впервые с 16 ноября 2022 года.

Доллар сейчас уже не тот, так что 94 доллара за баррель — это значительно, чем аналогичные 94 доллара в 2008 году (ссылка). Однако на на 94 долларов нефть явно не остановится. Чтобы нефтяные компании могли работать в хороший плюс, удовлетворяя всех потребителей, нефть должна стоить значительно дороже — 150-200 долларов за баррель как минимум.

3. Как я уже отмечал в комментариях, волнующий многих россиян повышенный рост цен на топливо – это временное техническое явление. Цены на нефть сейчас растут, экспортёрам выгодно экспортировать её за границу, тогда как стимулы продавать нефтяное сырьё и нефтепродукты внутри страны были ослаблены, чтобы облегчить жизнь нефтяникам на период падения нефтяных доходов в первой половине текущего года.

Однако теперь ситуация изменилась. Экономика окончательно стабилизировалась, нефтяные доходы опять растут. Правительство начинает наводить порядок с поставками топлива на внутренний рынок (ссылка):

Правительство России предложило два варианта стабилизации цен на топливо. Рассматривается возможность запрета экспорта нефтепродуктов на некоторый срок для насыщения рынка или увеличение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну, передает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

Отмечается, что при повышении пошлины платеж вернется добросовестным экспортерам, которые поставляют на внутренний рынок процент нефтепродуктов, определенный постановлением.

Подождите два-три месяца. Вы с удивлением заметите, что топливный кризис ушёл в прошлое, и про него все забыли, как будто его и не было. Также вы обнаружите, что сельхозпроизводителям топлива тоже хватило, на уборку урожая временный дефицит солярки существенно не повлиял.