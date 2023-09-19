Рупор кремлевской пропаганды: Ситуация в Карабахе. 19.09.2023. Вечер

На 18-30 по Карабаху.

1. Бои идут на большинстве участков линии соприкосновения.

2. Азербайджан применяет всю номенклутуру вооружений.

3. На некоторых участках у Азербайджана есть продвижения.

4. Есть уже достаточно ощутимые потери среди гражданских.

5. В условиях слабого армянского ПВО, турки сейчас решают вопрос реабилитации имиджа "Байрактара", который Россия опустила в ноль на Украине.

6. Среди публикуемых видео поражения военных целей, есть как новые, так и старые.

Сами ролики намекают, что Азербайджан уже в первый день нападения добился цели по завоеванию господства в воздухе (что было несложно)

7. Армения не пошлет свою армию на защиту Арцаха, что делает исход чисто военного противостояния довольно предсказуемым.

8. Чтобы отвлечь внимание от сдачи Арцаха и нарастающих протестов в Ереване, шайка Пашиняна инспирирует протесты у посольства России в Ереване. Собственно, на таких дешевых манипуляциях власть Пашиняна сейчас и держится, что достаточно много говорит о текущем инфантильном состоянии армянского общества, которое в значительной степени не понимает последствий того что происходит сейчас и будет происходить в ближайшем будущем.

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