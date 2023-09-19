 

Хаматову наказали за “поганый язык” на популярном шоу

19.09.2023, 23:05, Новости дня
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В студии программы “Жизнь и судьба” с Борисом Корчевниковым всегда особая атмосфера, да и гости приходят как на подбор. Ведущий почти ничего не слышит и гримасничает на камеру, но шоу набирает популярность. В новом выпуске отличился российский артист Марат Башаров: он в пух и прах разнес коллег, которые уехали из России. В частности, Чулпан Хаматова встала ему поперек горла.

И не важно, что в прошлом актер жестоко колотил своих жен, с позором получил увольнение с работы, а в СМИ прослыл пьяницей. На шоу “Жизнь и судьба” он предстал могущественным патриотом страны — сравнил РФ с матерью и отхлестал жесткими фразами бывших друзей.

Всех неугодных Марат Башаров перечислять не стал, но изрядно прыснул ядом в отношении иноагента Анатолия Белого и Чулпан Хаматовой. Говоря о последней, артист не церемонился. “Ну не дура?” — вопрошал герой шоу, пока ему поддакивал больной Борис Корчевников.

“Как мне жалко этих людей, которые в такой трудный час, извините, забздели и слиняли из страны… Я уверен на тысячу процентов, что пройдет совсем немного времени и эти люди будут кусать локти. Несмотря на то, что очень сложно укусить локоть, они дотянутся своим языком поганым и до крови будут его грызть”, — заявил гость программы “Жизнь и судьба”.


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