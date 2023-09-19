Мнение: Россия не шмогла

Слабость – она такая. Россию нашу вышвыривают из Закавказья, показательно вытирая об нее (нас) ноги. Алиев начал уже прямой захват Нагорного Карабаха, обильно применяя Байрактары и танки. Пишут, что жгут всё, включая и боевую технику, расположенную на блокпостах наших “миротворцев”. Сами миротворцы сидят тихо, спасибо, что не убивают и их самих. Армяне в Ереване, также по отзывам, проклинают Россию, русских и Путина даже больше, чем собственно азербайджанцев. Вроде как собираются брать российское посольство от досады; надеюсь, что до этого все ж не дойдет.

Со стороны российских патриотов и “националистов” в ответ – свист и глумление, в основном над армянами. Соцсети переполнены гоготом и хохочущими смайликами со стороны “добрых русских людей” – армян они обвиняют в трусости, слабости и отсутствии готовности защищаться. Не забывают заодно и упрекать армян и Армению в том, что они “сделали неправильный выбор” и “отреклись от матери России” – и вот, дескать, поделом.

На деле “патриоты” могли бы по крайней мере помолчать – если бы у них хватило ума понять, что именно происходит. А происходит то, что крайнюю слабость демонстририрует именно Россия, а вовсе не Армения. Про Армению ведь говорить нечего – она сильной никогда и не была. Россия была покровителем армян, как и грузин, в качестве “братьев по вере” – а они помогали России “держать” весь этот регион, Закавказье. Происходящее же означает, что Россию просто гонят оттуда ссаными тряпками, а на это место приходит Турция. Всё то, чем занимались сначала цари, а потом большевики последние 300 лет, летит псу под хвост, а обстрелы миротворцев – это финальный плевок в лицо. Когда старый дуканщик, провожая арьегард советской армии из Афганистана, говорил Артему Боровику, что “я впервые вижу, как русские, которые всегда шли только на Юг, уходят на север…” – он был чертовски прав. А особенно он оказался прав, когда добавил, что “…И они уже не остановятся”. Как в воду глядел.

И я думаю, что весь этот жеребячий свист и улюлюканье, которые несутся сейчас в адрес армян с просторов великой и могучей – это все-таки попытки заглушить слабый голос собственной совести. В конце концов, одним из самых страшных грехов в христианстве является “обман доверившихся”. Как ни крути, но ничтожный христианский анклав в разливанном море правоверных – Армения – находился под защитой русских. А теперь РФ их просто бросает подыхать. Понятно, что не столько от подлости, сколько от слабости (прежде всего умственной) – но все равно ведь стыдно. Наверно. Хотя, возможно, одному мне. Так я и не улюлюкаю.

Всё это производит довольно гнусное впечатление, равно как и бравые военные упражнения крохотного Азербайджана. Похоже, наши азербайджанские друзья в кои-то веки почувствовали себя настоящими мачо и теперь беспрерывно требуют “капитуляции” от правительства Нагорного Карабаха, одновременно обстреливая там всё что движется. “Летят Байрактары, и танки горят…”

Зачем это всё нужно – понять трудно. Поверить, что нефтяной Азербайджан так уж нуждается в каком-то Карабахе, где ничего нет и кое-где на камнях растут деревья – совсем уж нелепо. Бессмыслица какая-то. Ничтожные амбиции каких-то маленьких народов, живущих и без того в самых скудных условиях. Как писал еще Лермонтов когда-то, находясь недалеко от мест нынешних боев:

А там вдали грядой нестройной,

Но вечно гордой и спокойной,

Тянулись горы — и Казбек

Сверкал главой остроконечной.

И с грустью тайной и сердечной

Я думал: жалкий человек.

Чего он хочет!.. небо ясно,

Под небом места много всем,

Но беспрестанно и напрасно

Один враждует он — зачем?

То, что превосходящие (примерно на порядок) азербайджанские силы быстро раздавят всякое организованное сопротивление в Степанакерте и окрестностях – сомневаться не приходится. Самое “интересное” начнется дальше. Как-никак, в тех местах живут более 100 тысяч человек, в основном армяне. Азербайджан уже заявил, что они должны будут или принять гражданство Азербайджана, или, типа, “скатертью дорога”. Жители, понятно, откажутся, и вот тут – что? Что будет делать Алиев с мирным населением НК – просто выселять, подгоняя штыками, то есть проводить натуральную этническую чистку? “Под ноль”? Вроде 21 век на дворе…

Хотя в последнем начинаешь как-то все больше сомневаться.