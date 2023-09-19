 

Привыкать жить одной: почему родные оставили Долину в одиночестве

19.09.2023, 21:50, Новости дня
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Лариса Долина является одной из самых востребованных певиц российской эстрады. Но если в карьере у артистки все складывается удачно, то в личной жизни ей, увы, не везет. На счету у звезды три брака, в одном из которых на свет появилась дочь Долиной – Ангелина Миончинская.

Прошло около семи лет с последнего расставания Ларисы Долиной. Все это время рядом с ней находилась дочка. Известно, что она вместе со своим ребенком жила в квартире певицы. Ангелина помогала по дому звездной маме, а сама певица занималась музыкой в свободное от работы время со своей внучкой. Однако недавно стало известно, что родственницы решили переехать от исполнительницы в собственное жилье.

Многие поклонники стали гадать, почему же родные оставили Ларису Долину в одиночестве. Оказалось, что внучка певица настаивала на переезде. Она уже выросла и хочет жить отдельно.

“Мне неловко жить в бабушкиной квартире, потому что я хочу скорее переехать в свою комнату”, – цитирует внучку артистки Пятый канал.

Коллеги по цеху поддержали решение родственниц Ларисы Долиной. Правда, теперь ей придется привыкать жить одной, но многие убеждены, что такое расставание пойдет всем на пользу. Ведь тогда у певицы есть еще шансы найти свою любовь.

“Лариса Александровна прекрасно выглядит, завидная невеста. Я считаю, что почти каждый мужчина в нашей стране мечтал бы быть с ней”, – поделился Денис Сорокин.


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