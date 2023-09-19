 

Долгие простуды требуют внимания специалистов, предупреждает терапевт Алексей Хухрев

19.09.2023, 20:48, Разное
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Простуда обычно улучшается в течение недели, но если она не идет на поправку в течение этого времени, это может быть признаком проблем. Врач-терапевт Алексей Хухрев советует обратиться к врачу, если ваши симптомы не улучшаются в течение недели.

“Если температура продолжает расти после первых пяти дней болезни, это вызывает беспокойство”, – подчеркивает Хухрев.

Он также объясняет, что переболеть простудой несколько раз за сезон – это нормальное явление. Простудные инфекции вызываются различными вирусами, и организм может быть восприимчив к одному вирусу после перенесенной инфекции другим.

Ранее было рекомендовано проверять уровни инсулина и магния в организме осенью, чтобы поддерживать здоровье.


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