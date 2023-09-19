 

Иностранные доходы резидентов облагаются НДФЛ с 2024 года в Таиланде

19.09.2023, 19:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно информации издания Bangkok Post, начиная с 1 января 2024 года, Налоговое управление Таиланда внесет изменения, предусматривающие обложение налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) все иностранные доходы резидентов страны, включая доходы от торговли криптовалютами.

Этот новый налог охватит не только жителей Таиланда, но и всех лиц, пребывающих на территории страны по временным видам на жительство (ВНЖ) или долгосрочной визе. Представитель Минфина Таиланда, который остался неизвестным, пояснил, что налог обязан будет уплачивать каждый резидент за доход, полученный за пределами Таиланда, независимо от времени и места его заработка.

Сейчас действует закон в Таиланде, согласно которому резиденты, имеющие иностранные доходы, обязаны уплачивать налог лишь в случае перевода этих денег на тайский банковский счет в том же налоговом периоде, в котором были получены средства.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Владимир Зеленский: Только солидарность может гарантировать справедливый мир для всех

20.09 / Пять главных советов при уборке в квартире

20.09 / Стала известна причина возвращения сбежавшего из России Милохина

20.09 / “Засудить этих тварей”: Шаляпин высказался после обсуждений в Сети его откровенных снимков

20.09 / Какие цветы нужно держать в квартире с сухим воздухом

19.09 / Хаматову наказали за “поганый язык” на популярном шоу

19.09 / “Срочно”: перебравшая с алкоголем актриса Захарова нуждается в помощи

19.09 / ТОП-3 незаменимых гаджета для идеальной укладки: эффективные помощники в мире красоты

19.09 / Привыкать жить одной: почему родные оставили Долину в одиночестве

19.09 / “Не свадьбой проверяется любовь”: почему звезда группы “Тату” поставила на браке крест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика