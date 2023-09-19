Иностранные доходы резидентов облагаются НДФЛ с 2024 года в Таиланде

Согласно информации издания Bangkok Post, начиная с 1 января 2024 года, Налоговое управление Таиланда внесет изменения, предусматривающие обложение налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) все иностранные доходы резидентов страны, включая доходы от торговли криптовалютами.

Этот новый налог охватит не только жителей Таиланда, но и всех лиц, пребывающих на территории страны по временным видам на жительство (ВНЖ) или долгосрочной визе. Представитель Минфина Таиланда, который остался неизвестным, пояснил, что налог обязан будет уплачивать каждый резидент за доход, полученный за пределами Таиланда, независимо от времени и места его заработка.

Сейчас действует закон в Таиланде, согласно которому резиденты, имеющие иностранные доходы, обязаны уплачивать налог лишь в случае перевода этих денег на тайский банковский счет в том же налоговом периоде, в котором были получены средства.