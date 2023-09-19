 

Российские операторы вводят рекламу для ответа на входящие вызовы

19.09.2023, 19:33, Разное
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Ведущие российские операторы сотовой связи в связи с повышением затрат на обслуживание оборудования решили ввести рекламу при ответе на входящие вызовы.

Источник в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний раскрыл подробности проекта.

Согласно задумке, когда поступает входящий вызов, абонент не увидит зелёную кнопку ответа до тех пор, пока не просмотрит 20-секундный рекламный ролик. Если же телефон абонента не поддерживает соответствующую функцию, при ответе на вызов ему воспроизведут рекламную аудиодорожку.

Такой обходной вариант на первых порах охватит около 98% звонков, но по мере того как будут выполняться требования о предустановке неудаляемого отечественного ПО на телефоны, видеорекламу увидят больше людей.

Это нововведение планируется распространить и на звонки в мессенджерах, однако пока операторы не нашли оптимального способа перехватывать и модифицировать их трафик. Ведутся дальнейшие изыскания с привлечением ведущих специалистов по кибербезопасности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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