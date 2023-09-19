 

Новое хобби для ребенка: творчество и обучение в одном наборе!

19.09.2023, 19:25, Новости дня
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Набор для творчества с УФ-смолой от kidditoy – это не просто игрушка, а целый мир для реализации творческих идей вашего ребенка!

Что такое УФ-смола?

УФ-смола — это специальный материал, который затвердевает под воздействием ультрафиолетовых лучей. Это безопасно и не требует специальных навыков. Все, что нужно вашему ребенку — это фантазия!

Что можно сделать из УФ-смолы?

С помощью набора можно создать уникальные брелки, украшения и даже школьные принадлежности! Ваш ребенок будет с удовольствием использовать в школе канцелярию, которую он сделал сам. Это не только повышает интерес к учебе, но и развивает мелкую моторику и творческие способности.

Как работать с УФ-смолой?

В комплект входят все необходимые инструменты и материалы: смола, формы для заливки, красители, блестки и декоративные элементы. Дети могут создавать свои собственные уникальные дизайны, добавляя различные элементы в смолу перед ее затвердеванием.

Почему это хороший подарок?

Набор для творчества с УФ-смолой от kidditoy — это не только интересное и увлекательное занятие, но и возможность создать что-то интересное своими руками. Это отличный подарок для детей любого возраста, который поможет им раскрыть свой творческий потенциал.

Эпоксидная смола набор для творчества Подарок Формы и молды от kidditoy

Набор для творчества с эпоксидной смолой от kidditoy — это уникальный подарок, который позволяет детям и взрослым раскрыть свои творческие способности. В комплект входят все необходимые материалы и инструменты для создания уникальных изделий: эпоксидная смола, формы и молды различных форм и размеров, красители для смолы, блестки и декоративные элементы.

Закажите набор эпоксидной смолы для творчества прямо сейчас и начните создавать яркие и оригинальные изделия вместе со своим ребенком!


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