 

Российское продовольственное эмбарго на товары из США и Европы продлено до 2024 года

19.09.2023, 18:15, Разное
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Владимир Путин продлил срок действия российского продовольственного эмбарго до конца 2024 года. Это эмбарго было введено в августе 2014 года в ответ на санкции, введенные США, Европейским союзом, Канадой, Австралией и Норвегией после присоединения Крыма к России.

Согласно президентскому указу, экономические меры, действующие с 6 августа 2014 года, будут продолжать действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года. Это означает, что продукты из указанных стран, такие как мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция, останутся под запретом в РФ ещё на два года.

С начала введения эмбарго в 2014 году, РФ ежегодно продлевает запрет на импорт продуктов из указанных стран. По данным на октябрь 2022 года, Россельхознадзор выявил и уничтожил 36,17 тысяч тонн продукции, запрещенной к ввозу.


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