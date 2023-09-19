Российское продовольственное эмбарго на товары из США и Европы продлено до 2024 года

Владимир Путин продлил срок действия российского продовольственного эмбарго до конца 2024 года. Это эмбарго было введено в августе 2014 года в ответ на санкции, введенные США, Европейским союзом, Канадой, Австралией и Норвегией после присоединения Крыма к России.

Согласно президентскому указу, экономические меры, действующие с 6 августа 2014 года, будут продолжать действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года. Это означает, что продукты из указанных стран, такие как мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция, останутся под запретом в РФ ещё на два года.

С начала введения эмбарго в 2014 году, РФ ежегодно продлевает запрет на импорт продуктов из указанных стран. По данным на октябрь 2022 года, Россельхознадзор выявил и уничтожил 36,17 тысяч тонн продукции, запрещенной к ввозу.