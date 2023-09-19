 

Американский профсоюз UAW грозит расширением забастовки против крупнейших автопроизводителей США

19.09.2023, 18:15, Разное
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Американский профсоюз United Auto Workers (UAW) объявил о возможности расширения забастовки на несколько автомобильных заводов с 22 сентября, если переговоры о новых трудовых контрактах с Ford Motor, General Motors и Stellantis не продвинутся значительно вперед. Глава UAW, Шон Фэйн, подчеркнул, что они не намерены бесконечно ожидать результатов и ждать, пока компании примут решение.

Ford, GM и Stellantis в настоящее время контролируют 40% рынка автомобилей в США. Протяженность месяца профсоюз UAW стремился добиться улучшения условий оплаты труда для своих членов. Компании предложили повышение заработной платы на 20% в течение четырех с половиной лет. С другой стороны, UAW настаивал на повышении на 40%, но позже согласился на 36% в ходе переговоров.

Поскольку результаты переговоров не удовлетворили рабочих, на прошлой неделе UAW начал забастовку на трех заводах: Ford Motor в штате Мичиган, GM в Огайо и Stellantis в Миссури. По данным Reuters, в настоящее время бастует 12 700 рабочих. В случае расширения протеста на другие заводы данных производителей, число участников забастовки значительно вырастет. Переговоры продолжаются.


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