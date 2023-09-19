 

Квартиру Зеленского в Ялте передадут Артемию Лебедеву

19.09.2023, 17:33, Разное
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Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что в скором времени на торги выставят около сотни национализированных объектов недвижимости, принадлежащих ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Некоторые из них будут переданы новым владельцам в обход процедуры.

Одну из квартир Зеленского в Ялте, по словам Константинова, решено вручить дизайнеру Артемию Лебедеву в качестве компенсации за его недвижимость в Киеве, изъятую украинскими властями.

– Двухуровневую квартиру в Ялте мы передаём Артемию Лебедеву, так как это соответствует духу справедливости. Око за око, недвижимость за недвижимость, – сказал он.

Сейчас власти полуострова ищут для Лебедева ещё один объект недвижимости, чтобы окончательно компенсировать ему потери в Киеве. Рассматривается также возможность «для полной симметричности» закрыть Владимиру Зеленскому въезд в Россию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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