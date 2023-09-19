Врач-невролог Виктор Боценко рассказала о диетических, экологических и эмоциональных триггерах мигрени
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Мигрень, как следует из генетических исследований, часто наследуется, но ее проявление может вызывать различные факторы. Врач-невролог Виктор Боценко рассказывает о диетических, экологических и эмоциональных триггерах мигрени, а также о методах снижения вероятности возникновения этой болезненной головной боли.
Диетические триггеры:
– Обезвоживание
– Пропуск приемов пищи
– Употребление кофеина
– Употребление алкоголя
– Частое употребление сыра
– Употребление глютена
– Шоколад
– Цитрусовые.
Учитывая, что конкретные триггеры могут различаться у разных людей и меняться со временем, важно знать свои собственные триггеры и вести дневник мигрени для их выявления. После этого следует избегать их, насколько это возможно.
Экологические триггеры:
– Яркий свет
– Сильные запахи
– Сигаретный дым
– Высокая окружающая температура
– Резкие перепады температур.
Для снижения риска мигрени рекомендуется поддерживать здоровый образ жизни, включая сбалансированное питание и регулярные физические упражнения. Регулярность приема пищи и сон также имеют значение, поскольку мигрень часто вызывается изменениями в распорядке дня.
Однако некоторые триггеры, такие как стресс и беспокойство, иногда невозможно полностью избежать. В таких случаях рекомендуется вести здоровый образ жизни и уделять внимание психоэмоциональному состоянию.
Если мигрень продолжает беспокоить, даже при соблюдении всех рекомендаций, следует обратиться к врачу. Лечение будет зависеть от частоты и тяжести приступов мигрени и может включать обезболивающие, препараты от тошноты и специальные препараты, такие как триптаны.
Профилактика мигрени:
– Регулярный сон и пробуждение
– Регулярное питание
– Аэробные упражнения средней интенсивности
– Прием добавок, таких как магний, рибофлавин, коэнзим Q10 и мелатонин.
Соблюдение этих рекомендаций может помочь уменьшить риск и частоту приступов мигрени.
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