 

Врач-невролог Виктор Боценко рассказала о диетических, экологических и эмоциональных триггерах мигрени

19.09.2023, 17:00, Разное
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Мигрень, как следует из генетических исследований, часто наследуется, но ее проявление может вызывать различные факторы. Врач-невролог Виктор Боценко рассказывает о диетических, экологических и эмоциональных триггерах мигрени, а также о методах снижения вероятности возникновения этой болезненной головной боли.

Диетические триггеры:

– Обезвоживание
– Пропуск приемов пищи
– Употребление кофеина
– Употребление алкоголя
– Частое употребление сыра
– Употребление глютена
– Шоколад
– Цитрусовые.

Учитывая, что конкретные триггеры могут различаться у разных людей и меняться со временем, важно знать свои собственные триггеры и вести дневник мигрени для их выявления. После этого следует избегать их, насколько это возможно.

Экологические триггеры:

– Яркий свет
– Сильные запахи
– Сигаретный дым
– Высокая окружающая температура
– Резкие перепады температур.

Для снижения риска мигрени рекомендуется поддерживать здоровый образ жизни, включая сбалансированное питание и регулярные физические упражнения. Регулярность приема пищи и сон также имеют значение, поскольку мигрень часто вызывается изменениями в распорядке дня.

Однако некоторые триггеры, такие как стресс и беспокойство, иногда невозможно полностью избежать. В таких случаях рекомендуется вести здоровый образ жизни и уделять внимание психоэмоциональному состоянию.

Если мигрень продолжает беспокоить, даже при соблюдении всех рекомендаций, следует обратиться к врачу. Лечение будет зависеть от частоты и тяжести приступов мигрени и может включать обезболивающие, препараты от тошноты и специальные препараты, такие как триптаны.

Профилактика мигрени:

– Регулярный сон и пробуждение
– Регулярное питание
– Аэробные упражнения средней интенсивности
– Прием добавок, таких как магний, рибофлавин, коэнзим Q10 и мелатонин.

Соблюдение этих рекомендаций может помочь уменьшить риск и частоту приступов мигрени.


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