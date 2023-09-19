Врач-невролог Виктор Боценко рассказала о диетических, экологических и эмоциональных триггерах мигрени

Мигрень, как следует из генетических исследований, часто наследуется, но ее проявление может вызывать различные факторы. Врач-невролог Виктор Боценко рассказывает о диетических, экологических и эмоциональных триггерах мигрени, а также о методах снижения вероятности возникновения этой болезненной головной боли.

Диетические триггеры:

– Обезвоживание

– Пропуск приемов пищи

– Употребление кофеина

– Употребление алкоголя

– Частое употребление сыра

– Употребление глютена

– Шоколад

– Цитрусовые.

Учитывая, что конкретные триггеры могут различаться у разных людей и меняться со временем, важно знать свои собственные триггеры и вести дневник мигрени для их выявления. После этого следует избегать их, насколько это возможно.

Экологические триггеры:

– Яркий свет

– Сильные запахи

– Сигаретный дым

– Высокая окружающая температура

– Резкие перепады температур.

Для снижения риска мигрени рекомендуется поддерживать здоровый образ жизни, включая сбалансированное питание и регулярные физические упражнения. Регулярность приема пищи и сон также имеют значение, поскольку мигрень часто вызывается изменениями в распорядке дня.

Однако некоторые триггеры, такие как стресс и беспокойство, иногда невозможно полностью избежать. В таких случаях рекомендуется вести здоровый образ жизни и уделять внимание психоэмоциональному состоянию.

Если мигрень продолжает беспокоить, даже при соблюдении всех рекомендаций, следует обратиться к врачу. Лечение будет зависеть от частоты и тяжести приступов мигрени и может включать обезболивающие, препараты от тошноты и специальные препараты, такие как триптаны.

Профилактика мигрени:

– Регулярный сон и пробуждение

– Регулярное питание

– Аэробные упражнения средней интенсивности

– Прием добавок, таких как магний, рибофлавин, коэнзим Q10 и мелатонин.

Соблюдение этих рекомендаций может помочь уменьшить риск и частоту приступов мигрени.