 

Пьяная экс-любовница Богомолова закатила истерику на похоронах

19.09.2023, 16:50, Новости дня
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Похороны актера, звезды сериала “Солдаты” Вячеслава Гришечкина привели к драматической курьезной сцене. Коллега покойного Юлия Захарова, известная по роли Лены Полено в “Счастливы вместе”, кричала грубые слова и размахивала сигаретой. Режиссер Константин Богомолов, с которым она в прошлом крутила бурный роман, поблизости отсутствовал. Тем лучше — краснеть не пришлось.

Брюнетка была явно подшофе и привлекала к себе внимание, закатив истерику. Она вспоминала покойного товарища и громко посылала окружающих. Отвязная матерщинница заявила, что совсем недавно общалась с Вячеславов Гришечкиным, и тот был совершенно здоров.

SHOT пишет, что на похороны Юлия Захарова пришла уже пьяной. Принимала актриса на грудь одна или с коллективом, доподлинно неизвестно. В любом случае вероятность, что Константин Богомолов составил ей компанию, минимальна. Их романтические отношения завершились в начале века, а сейчас Ксения Собчак вряд ли позволяет супругу развлекаться с бывшей пассией.

Отметим, что алкоголь до добра не доводит. Да и такие напитки не всегда отличаются качеством, напоминает сайт VSE42.RU.

Юлия Захарова показала себя не с лучшей стороны. На похоронах ее лицо выглядело опухшим. Как передает издание “Вести Подмосковья”, отеки сигнализируют об отклонениях в работе организма. Ранее Константин Богомолов заявлял, что невозможно пить водку в одиночестве и при этом не чувствовать себя алкоголиком.


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