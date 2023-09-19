Законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей ожидаемо отправлен “на доработку”

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности пришла к выводу, что законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для лиц с доходами ниже 30 тыс. рублей в месяц требует серьезной переработки. В отзыве правительства, опубликованном агентством ТАСС, особо отмечается, что эту льготу смогут использовать не только малоимущие граждане, и поэтому проект закона нуждается в значительных усовершенствованиях.

Инициатива об отмене НДФЛ для лиц с доходами ниже 30 тыс. рублей в месяц была разработана депутатами Госдумы от ЛДПР и направлена на рассмотрение правительством в июне. Члены ЛДПР утверждали, что отмена этого налога для указанной категории граждан поможет увеличить их семейные бюджеты и способствует экономическому росту России. Предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

В своем отзыве правительство указало, что положения законопроекта не связывают возможность отмены НДФЛ с общим доходом налогоплательщика, включая доходы от других источников, следовательно, данной льготой смогут воспользоваться и те, кто не является малоимущими налогоплательщиками.

Кроме того, в правительстве подчеркнули наличие уже действующих мер по снижению налоговой нагрузки по НДФЛ, включая различные виды налоговых вычетов, которые могут сведением налогооблагаемого дохода к нулю. “С учетом изложенного законопроект требует существенной переработки,” – говорится в документе.

На данный момент ставка налога на доходы физических лиц в РФ составляет 15% для лиц с годовым доходом более 5 миллионов рублей и 13% для остальных граждан.